13 studiów planowania i zamówień w Polsce, remonty istniejących sklepów, przystępność cenowa, ekologia i... sztuczna inteligencja. IKEA zdradziła plany na najbliższą przyszłość.

IKEA w Polsce ma 11 sklepów stacjonarnych, 9 studiów planowania i zamówień i 86 Punktów Odbioru Zamówień IKEA.

Firma planuje rozwijać sieć Studiów planowania i zamówień. W 2024 roku ma ich być już 13.

IKEA skończyła niedawno przebudowę hali targowej w sklepie IKEA na warszawskim Targówku. W planach są remonty w Katowicach i Krakowie.

Marka w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów i zmianę nawyków zakupowych rozwija się omnikanałowo.

Dzięki technologii sztucznej inteligencji oraz rzeczywistości mieszanej IKEA udostępni klientom narzędzie IKEA Kreativ, które pozwoli z poziomu aplikacji wybierać i wirtualnie umieszczać produkty z asortymentu marki we wnętrzu własnego domu.

IKEA jest obecna w Polsce od ponad 60. lat, a co o piąty mebel IKEA na świecie wyprodukowany jest w Polsce.

Roczna wartość eksportu mebli produkowanych dla IKEA w Polsce przekracza 12 mld złotych.

IKEA posiada w Polsce drugie (zaraz po USA) największe portfolio farm wiatrowych.

W 2023 roku IKEA obchodzi swoje 80. urodziny, a od ponad 60 lat współpracuje z Polską. Od chwili uruchomienia pierwszego sklepu w naszym kraju – w 1990 roku, wyposażyła w meble ponad 5,5 mln polskich mieszkań.

Wszystko zaczęło się w 1961 roku, kiedy Ingvar Kamprad złożył pierwsze zamówienie w polskiej Fabryce Mebli Giętych w Radomsku (Fameg) na dostawę krzeseł z drewna bukowego. Tym samym Polska stała się pierwszym po Szwecji krajem, w którym rozpoczęła się produkcja mebli dla szwedzkiej firmy.

Współpraca okazała się być strzałem w dziesiątkę. Zaowocowała nie tylko dostarczaniem innowacyjnych i cenowo atrakcyjnych mebli, ale również wzmocnieniem relacji społecznych i kulturowych. A jak wynika z raportu IKEA Made in Poland, obecnie aż co piąty mebel IKEA na świecie wyprodukowany jest w Polsce., między innymi fotel STRANDMON, seria mebli HEMNES, KALLAX, PAX, EKET oraz LACK.

Dziś prawie 20% globalnej produkcji IKEA pochodzi z naszego kraju, a roczna wartość eksportu mebli produkowanych dla IKEA w Polsce przekracza 12 mld złotych. Nasz kraj zajmuje więc szczególne miejsce na globalnej mapie działalności firmy.

Pierwszy sklep IKEA pojawił się w Polsce na warszawskim Ursynowie. Dziś marka ma w Polsce 11 sklepów, 69 Punktów Odbioru Zamówień oraz stawia między innymi na rozwój Studiów planowania i zamówień, w których klienci na miejscu mogą skorzystać z pomocy projektantów IKEA. Doświadczeni pracownicy, towarzyszą im podczas projektowania ich wymarzonych wnętrz w lepiej pomyślanych domach, a wszystko w przystępnej cenie i łatwo dostępnych lokalizacjach.

IKEA planami na przyszłość podzieliła się podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 września w Warszawie, fot. R. Posytek

Bliżej klienta – stacjonarnie

Obecnie IKEA dociera do klientów ze swoją ofertą na wiele sposobów, między innymi poprzez 11 sklepów stacjonarnych, 9 Studiów planowania i zamówień, 86 Punktów Odbioru Zamówień IKEA, a także urządzenia Paczkomat – łącznie to aż 23 tysiące punktów odbioru zlokalizowanych w całej Polsce.

IKEA nie zamierza przestać inwestować w sklepy i punkty stacjonarne. Wręcz przeciwnie, w planach jest ich stały rozwój i optymalizacja.

– Chcemy zwiększać komercyjność i doświadczenie fizycznych sklepów. Własnie skończyliśmy przebudowę naszej hali targowej w warszawskim sklepie na Targówku. Planujemy już kolejne - Kraków, Katowice, a ciąg dalszy nastąpi – zapowiadali na konferencji prasowej, która odbyła się 5 września przedstawiciele IKEA.

W planach są także kolejne Studia planowania i zamówień IKEA.

– W ubiegłym tygodniu otworzyliśmy studio w Rzeszowie. W trakcie ostatniego weekendu odwiedziło nas tam półtora tysiąca klientów i klientek. Jest to kolejny sygnał, że taka potrzeba po prostu istnieje – przekonywali przedstawiciele IKEA.

IKEA nie zamierza poprzestać na istniejących 9 studiach, w planach są kolejne. W 2024 roku ma być ich w naszym kraju 13.

– Z związku z tym poprzez i miejsca i naszych kompetentnych pracowników i usługi świadczone w takich miejscach, możemy do docierać do wielu naszych klientów – dodają.

IKEA stawia na omnichannel

Odwiedziny w sklepach stacjonarnych nie są jednak jedynym sposobem na zakupy w IKEA. Marka w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów i zmianę nawyków zakupowych rozwija się omnikanałowo, czyli chce dawać możliwość wyboru najwygodniejszego dla nich miejsca i sposobu zakupów. Rozwijanie nowych formatów i inwestycje w kanały online, takie jak, Aplikacja mobilna IKEA czy oferowanie klientom różnych możliwości dostawy jest częścią globalnej strategii biznesowej i transformacji cyfrowej.

Dzięki technologii sztucznej inteligencji oraz rzeczywistości mieszanej IKEA chce udostępnić klientom nowe narzędzie dostępne z poziomu aplikacji, które pozwoli użytkownikom wybierać i wirtualnie umieszczać produkty z asortymentu IKEA we wnętrzu własnego domu. IKEA Kreativ pozwoli sprawniej przechodzić od etapu poszukiwania inspiracji do etapu projektowania i dokonywania zakupu, tak by lepiej im się żyło i wygodniej mieszkało.

Polska wersja będzie dostępna do końca 2023 roku. Kierując się poszanowaniem dla planety oraz podążając za potrzebami konsumentów IKEA wprowadziła do swojej oferty usługę cyrkularną Oddaj i zyskaj, pozwalającą na oddawanie niepotrzebnych i używanych mebli IKEA w zamian za rabat na kolejne zakupy. Zwrócone produkty są ponownie wystawiane na sprzedaż w dziale Okazje na Okrągło, gdzie można je nabyć w atrakcyjnych cenach. W ten sposób używane przedmioty trafiają do drugiego obiegu.

Zarówno w wymiarze stacjonarnym, jak i cyfrowym, marka stawia na utrzymanie jak największej przystępności cenowej swoich produktów dla wielu ludzi, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie.

Chcemy utrzymać jak największą przystępność cenową - szczególnie teraz, gdy widzimy rosnące koszty utrzymania. Dlatego stale inwestujemy w nasz rozwój, wciąż wprowadzamy pomysłowe rozwiązania i ulepszamy procesy, dzięki czemu obniżamy koszty. Na przystępne ceny naszych produktów i usług wpływa między innymi efektywny system dystrybucji. W ostatnich miesiącach otworzyliśmy drugi magazyn do obsługi zamówień paczkowych. To dla nas kolejny krok w rozwoju omnikanałowości, ale w konsekwencji też poprawa doświadczeń zakupowych. Rozwijamy nowe usługi, takie jak usługi cyrkularne czy finansowe oraz zdalnego planowania. Dzięki omnikanałowości dajemy klientom możliwość wyboru najwygodniejszego miejsca i sposobu zakupów. Tym samym odpowiadamy na ich indywidualne potrzeby – podsumowuje Małgorzata Bochenek, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Cyfryzacji, IKEA Retail w Polsce.

“Dla klienta istnieje jedna IKEA, bez względu na to czy produkty kupuje w sklepie stacjonarnym, online czy zamawia przez telefon, czy korzysta z Aplikacji Mobilnej IKEA, którą w Polsce do tej pory pobrało 2,2 mln użytkowników! Obecnie około 18% klientów IKEA to osoby korzystające z minimum dwóch kanałów sprzedaży w trakcie zakupów” – dodaje.

Zielone inwestycje

Działalności IKEA towarzyszy stale idea zrównoważonego rozwoju, którą odzwierciedlają nie tylko produkty firmy wykonywane z materiałów pochodzących z recyklingu, usługi cyrkularne typu "oddaj i zyskaj", ale także jej inwestycje.

IKEA posiada w Polsce drugie (zaraz po USA) największe portfolio farm wiatrowych. Firma zainwestowała w to rozwiązanie prawie miliard 1 mld złotych. Od 2016 roku na terenie naszego kraju działa 80 turbin wiatrowych ulokowanych na sześciu farmach.

Również od 2016 roku Grupa Ingka w Polsce produkuje więcej energii niż zużywa. Inwestycje te przybliżają IKEA do osiągnięcia globalnego celu, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku. Uzyskana we wrześniu 2022 r. koncesja na obrót energią elektryczną umożliwiła bezpośrednią sprzedaż energii odnawialnej wytwarzanej z własnych źródeł do łańcucha dostaw IKEA, co pozwala realizować jeden z głównych celów strategii IKEA People & Planet Positive.

Przykładem ekologicznej inwestycji na mniejszą skalę w Polsce jest planowana instalacja pomp ciepła w sklepie IKEA w Jankach.

– Takie inwestycje w duchu zrównoważonego rozwoju są u nas wysoko na agendzie – podkreślali przedstawiciele IKEA na konferencji prasowej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl