Renata Kinde-Czyż, Metro Properties: Czas na jakość

Podczas gdy inne centra handlowe walczą o zapełnienie pustych lokali, centra M1 mają 99 proc. powierzchni zajętej. Jaka jest recepta na udaną komercjalizację w trudnych dla branży czasach?

Najkrótsza odpowiedz to po prostu jakość zarządzania przez Metro Properties. O tę jakość dbają eksperci, często z 10- albo i 20 -letnim doświadczeniem. Dodatkowo zasady biznesowe, którymi żyjemy na co dzień. Wymienię tylko kilka z nich: sukces klienta, przywództwo przez osobisty przykład, odpowiedzialność i jakość relacji ze wszystkimi partnerami w tym również koleżankami i kolegami z pracy. Te zasady wraz z wysoką etyką, stanowią DNA naszej organizacji i przekładają się na dobre i długoterminowe relacje z najemcami. Nie kierujemy się krótkoterminowymi zyskami, prowadzimy zrównoważony biznes gdzie szukamy długoterminowych rozwiązań dobrych dla wszystkich stron. Rozumiemy, że najemcy, klienci centrów, inwestorzy i inni wynajmujący funkcjonują w ważnym ekosystemie. Jeśli zachwieje się ten ekosystem, nie będzie wygranych. Wszyscy przegramy.

Dużo się ostatnio zmieniło...

Najpierw pandemia, potem wojna. Skutki to szalejąca inflacja, brak surowców na rynku, problemy z dostępnością do pracowników, bardzo wysokie koszty transportu i energii. Wszyscy cierpimy z tego powodu dlatego ważne jest aby nasze relacje były oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości, zrozumieniu i długoterminowej współpracy. Czas na jakość i długoterminowe plany. "Bylejakość" i krótkoterminowa perspektywa w tych trudnych czasach się nie sprawdzi.

Zwłaszcza w tych czasach ważne jest zarządzanie kosztami funkcjonowania centrów. Najemcy wiedzą, że u nas panuje żelazna dyscyplina w trzymaniu budżetów i nieustające poszukiwanie rozwiązań w celu optymalizacji kosztów bez obniżania jakości. Ostatnia certyfikacja BREEAM-in-Use jest obiektywną oceną naszych wysiłków. „Excellent” i „Outstanding” w Asset i Building Management pokazuje, że realizujemy cele, również te oszczędnościowe w zużyciu mediów i gospodarki odpadami. A to przecież przekłada się na niższe koszty funkcjonowania najemców w naszych centrach.

Na czym dziś opierają się relacje zarządców centrów handlowych i ich najemców?

Trudno powiedzieć. Mam wrażenie, ze wszyscy szukają jakiejś cudownej recepty na przyszłość. Każdy próbuje się chronić na wypadek kryzysów takich jak kolejne pandemie, wojny i inne kryzysy. Cóż, nie da się. Zawsze będę to powtarzać, że ryzykiem musimy się dzielić po równo. Każdy z nas musi dbać o najwyższą jakość biznesu, który prowadzi i wypracowywać scenariusze, które zapewnią mu zrównoważony rozwój. Musimy tę równowagę wypracować. Pandemia jak każdy kryzys obnaża niską jakość: wszelkie słabości i niedociągnięcia po obu stronach.

Tylko jak to zrobić...

Każda ze stron powinna przyjrzeć się tym słabościom i wypracować nowe lepsze rozwiązania. Jakieś cztery lata temu mówiłam, że nasza branża przechodzi transformację. Pandemia zdecydowanie przyspieszyła ten proces. Klienci nie mogli kupować w sklepach stacjonarnych i większość zakupów robili online. Niektórzy wróżyli śmierć galerii handlowych. Teraz wszystko powoli wraca do normy. Za to słyszymy, że potentaci internetowi chcą wprowadzić opłaty za zwroty towarów. I bardzo dobrze, teraz część klientów znowu chętniej będzie kupować w sklepach stacjonarnych żeby uniknąć kłopotliwej i kosztownej procedury. To nie oznacza jednak, że wystarczy tylko trochę poczekać i będzie jak dawniej. Relacje między zarządcami i najemcami powinny skupiać się na wypracowywaniu coraz doskonalszych doświadczeń zakupowych u klientów sklepów stacjonarnych. Całkiem niedawno w jednym ze sklepów stacjonarnych w centrum handlowym, odmówiono mi zwrotu pieniędzy za zakupiony towar, argumentując to jakimś regulaminem. Mogłam tylko dostać w zamian kartę podarunkową. Czy naprawdę tak chcemy działać? Z jakim doświadczeniem zakupowym zostaje klient?

Jakość doświadczeń zakupowych to klucz do długoterminowego sukcesu. Nad tym musimy wszyscy wspólnie pracować. W sklepach stacjonarnych mamy niezwykłą przewagę, którą możemy zaoferować klientom - ludzi, a nie słabo rozwinięte, internetowe boty. Korzystajmy z tej przewagi, tworząc życzliwe środowisko dla zakupów.

Eventy i rozrywka jako magnes przyciągający klientów to już historia? Metro Properties było znane z niekonwencjonalnych wydarzeń, które przyciągały tłumy...

Eventy i rozrywka również ewoluują. Formuły niektórych akcji się starzeją i przestają być atrakcyjne. W doborze akcji marketingowych kierujemy się trendami. Wybieramy akcje, które coś wniosą do życia naszych klientów bądź pozwolą na zrealizowanie określonych potrzeb. Często wyprzedzamy albo organizujemy akcje wraz z pojawieniem się trendu. Jak pojawiły się pierwsze oznaki zwiększonego zainteresowania zdrowiem natychmiast zorganizowaliśmy jarmarki/targi zdrowej żywności. Jak dekoracje świąteczne w centrach przestały się znacząco różnić od siebie, wymyśliliśmy wspólnie z Multi Dekor, interaktywne wyspy Bożonarodzeniowe, które okazały się absolutnym hitem.

Chcemy aby nasi klienci byli na bieżąco również z postępem technologicznym. Dlatego zorganizowaliśmy szereg akcji w oparciu o technologie VR i AR (pakowanie prezentów z Mikołajem w rzeczywistości wirtualnej i gry w rzeczywistości rozszerzonej). Otworzyliśmy nawet VR City w M1 Marki i M1 Poznań. Pandemia zahamowała niestety rozwój tego pilota.

Jak dziś zachęcacie klienta do wizyty stacjonarnej?

Dzisiaj, wiedząc o tym, że siła nabywcza naszych klientów się kurczy, chcemy ich nagradzać za długoletnią lojalność do naszych centrów. Stąd dużo loterii i konkursów z nagrodami. Dodatkowo skupiamy się i chcemy pomagać lokalnym społecznościom. Promujemy lokalnych artystów, rzemieślników i wytwórców oraz organizacje działające na lokalnych rynkach. Chcemy brać udział w życiu lokalnych społeczności i je promować.

Odpowiadając na pytanie czy eventy to historia, uważam że absolutnie nie, eventy są ważne bo dostarczają wartości dodanej do zakupów, a czasami są powodem dla którego zakupy robimy właśnie w tym centrum. Tylko znowu, to jakość tych eventów się liczy. My zawsze pamiętamy, że nie robimy eventów dla siebie bo nam się podobają tylko dla klientów. Dlatego antycypujemy i śledzimy trendy. Tak długo jak odpowiadamy na trendy i potrzeby klientów zdecydowanie warto eventy organizować, naturalnie dbając o ich jakość.

Jakie zmiany wprowadzacie w zarządzaniu obiektami?

Od początku istnienia naszej firmy ciągle coś zmieniamy i usprawniamy, poszukujemy większej efektywności i oszczędności kosztów. Dlatego zadbaliśmy o dodatkowe szkolenia dla personelu technicznego, dzięki którym dużo konserwacji możemy przeprowadzać sami, wymieniliśmy oświetlenie w mallach na ledowe, wprowadzamy dobre dla środowiska łąki kwietne, a przy okazji obniżamy koszty utrzymania zieleni. Usprawniamy i redukujemy koszty ochrony, gospodarki odpadami i sprzątania. Lista jest bardzo długa.

W Metro Properties, zawsze kwestionujemy status quo i zadajemy sobie pytanie, co jeszcze możemy zrobić żeby poprawić jakość. Najwyższa jakość i zrównoważony rozwój to nasz kompas, którego nigdy nie tracimy z oczu.

Dziękuję za rozmowę