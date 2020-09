Renata Kinde-Czyż na Property Forum: Szukamy technologii, które zapewnią klientom bezpieczeństwo

Prezes Metro Properties zauważyła, że centra handlowe nadal cieszą się zainteresowaniem klientów. Właśnie tam dokonywanych jest większość spontanicznych zakupów.

- To, czego brakuje w polskich centrach handlowych, to "dopieszczenie" klienta. Należy nie tylko podążać za klientem, ale także antycypować jego potrzeby. W końcu, kiedy Ford pytał się klientów czego oczekują, to mówili o szybszym koniu. Nawet nie śnili o samochodzie - mówiła Renata Kinde-Czyż.



Jednym z takich działań jest zaspokojenie potrzeb starszych klientów m.in. poprzez powiększenie wielkości plakietek z ceną dla osób z słabszym wzrokiem. Jak podkreśliła dyrektora generalna Metro Properties, firma otwarta jest na zmiany i wyzwania.



- Uwielbiamy nowości. Wprowadziliśmy w dwóch lokalizacjach sklepy dla influencerów. Dawno nie widziałam takich tłumów na otwarciu sklepu. To zainteresowanie utrzymało się również w kolejnych miesiącach, stąd decyzja, aby otworzyć trzecią lokalizację, tym razem w Krakowie - podkreśliła Kinde-Czyż.



Bardzo ważnym trendem, uwypuklonym przez pandemię COVID-19, jest bezpieczeństwo klientów. Jak zauważyła prezes Metro Properties, trzeba dążyć do znalezienia technologii, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo, a jednocześnie nie będą kłopotliwe w użytkowaniu. Metro Properties wprowadziło aplikację, ułatwiającą komunikację między najemcami a zarządcą centrów handlowych. Teraz będą ją również otwierać na klientów.

