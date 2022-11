Renoma, wrocławska ikona modernizmu, należąca do Globalworth, powiększyła grono najemców. Unikatową ofertę modową wzbogaciła włoska marka, Elisabetta Franchi.

W najbardziej rozpoznawalnym budynku Wrocławia został otwarty ekskluzywny butik marki Elisabetta Franchi.

To jedyny salon tej marki na Dolnym Śląsku.

Sklep włoskiej projektantki o powierzchni blisko 200 mkw. usytuowany jest na parterze, tuż przy wejściu głównym.

Jego witryny zewnętrzne doskonale wpisują się w ekskluzywny charakter lokalizacji.

Szeroki wybór odzieży, dodatków i unikatowych akcesoriów, to propozycja butiku Elisabetta Franchi dla eleganckich mieszkanek Wrocławia i okolic. Klienci odwiedzający Renomę stale poszukują nowych bodźców zakupowych i nietuzinkowych propozycji modowych, w tym również rozpoznawalnych marek z sektora premium i luxury. Uzupełniając ofertę obiektu, staramy się sprostać oczekiwaniom i urozmaicać portfolio o pożądane salony - mówi Anna Merta, Retail Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.

W ramach prowadzonej przebudowy na poziomie parteru, właściciel i zarządca Renomy, firma Globalworth, powiększa portfolio marek modowych z sektora premium. W efekcie ponownie zostały otwarte po relokacji salony takich marek, jak: m.in.: Weekend by Max Mara, Patrizia Pepe, Emanuel Berg , My Fangle, Deni Cler, Liu Jo, Pinko czy S'portofino. Wykorzystały one czas przebudowy Renomy, aby odświeżyć aranżację swoich butików lub zwiększyć jego powierzchnię.

Ekskluzywny butik marki Elisabetta Franchi.

Elisabetta Franchi to włoska projektantka, której kolekcje stawiają na podkreślenie kobiecości bazując na ponadczasowym DNA marki. Jej propozycje są zarówno odważne jak i eleganckie, przeznaczone dla kobiet pewnych siebie i lubiących bawić się modą. Projektantka od ponad 20 lat inspiruje kobiety na całym świecie do odnajdywania pierwiastka kobiecości w sobie.

Kolejny etap metamorfozy Renomy.

Pod koniec marca do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części- atrium północne wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej. Odtworzono oryginalny układ bliźniaczych dziedzińców, jakie znajdowały się tam pierwotnie. Oba atria zdobią biało-szare marmury z Portugalii i Turcji, złocone rzeźby słynnych głów, wzorowane na tych z fasady, a także ogromne żyrandole, swoim kształtem nawiązujące do przedwojennych oryginałów w stylu art deco. Projektantem przebudowy jest uznany wrocławski architekti jego pracownia.

Elisabetta Franchi to włoska projektantka, której kolekcje stawiają na podkreślenie kobiecości.

W ramach przebudowy, Globalworth, zadba również o ofertę gastronomiczną. Metamorfoza zakłada stworzenie dwóch stref restauracyjnych – od strony Placu Kościuszki oraz od strony Placu Czystego. Odwiedzający zyskają dostęp do zróżnicowanej oferty, którą stworzą autorskie koncepty gastronomiczne reprezentowane, zarówno przez lokalnych restauratorów, jak również tych, którzy z powodzeniem prowadzą lokalne koncepty w innych polskich miastach. Od strony Placu Czystego oraz od strony Pl. Kościuszki powstaną ogródki restauracyjne. Wyjątkowe smaki z całego świata w formie „street food” oraz lokale z obsługą kelnerską będą dostępne w Renomie już od 2023 roku.

Po metamorfozie, której zakończenie planowane jest w I kwartale 2023 roku, Renoma zaoferuje blisko 35 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione również gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu. Najemcy otrzymają też dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe.

Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, zasilaniem w 100 proc. zieloną energią oraz certyfikatem WELL Health & Safety 2022.

