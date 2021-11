Reporter Young zachęca do dzielenia się

W tym roku marka Reporter Young zainicjowała w swoich sklepach akcję Ubrania do podarowania na Święta, ponieważ chce obdarować prezentami wychowanków z Domów Dziecka.

Akcja będzie dostępna w sklepach stacjonarnych i on-line.

Do akcji Ubrania do oddania można dołączyć się do 12 grudnia.

- Dzieci i nastolatki są szczególnie ważne dla naszej marki ze względu na to, że to właśnie dla nich tworzymy nasze kolekcje. Niestety często dzieci z Domów Dziecka nie mogą liczyć na nowe, piękne ubrania i stąd zrodził się pomysł naszej akcji – mówi Patrycja Gołek, Dyrektor Marketingu marki Reporter Young - Wytypowaliśmy 15 Domów Dziecka z całej Polski z miejscowości, w których znajdują się nasze sklepy, ponieważ chcemy, aby nasi klienci pomagali lokalnie.

Na czym polega akcja Ubrania do podarowania na Święta? Przy okazji kupowania prezentów świątecznych i mikołajkowych, klienci marki mogą dokupić dodatkową rzecz z oferty Reporter Young i wrzuć do specjalnego pudła prezentowego. Tuż przed świętami wszystkie prezenty zostaną zgromadzone w centrali firmy, gdzie będą już czekały nowe, ciepłe ubrania, tym razem przygotowane przez Reporter Young. Wszystkie prezenty dotrą do Domów Dziecka tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Jak można przyłączyć się do akcji? Wystarczy odwiedzić jeden ze sklepów stacjonarnych Reporter Young lub wejść na stronę www.reporteryoung.pl, dodać dodatkowy produkt do swojego koszyka, a w uwagach wpisać informację, który z zakupionych produktów przekazujemy na szczytny cel. Akcja zbierania prezentów potrwa do 12 grudnia.

Reporter Young to polska marka odzieżowa dla nastolatków, która oferuje rozmiary od 134 do 182. Na rynku istnieje od blisko 25 lat. Dzięki różnorodnym i nowoczesnym projektom, każdy nastolatek odnajdzie w kolekcjach marki coś dla siebie.