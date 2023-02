Spółka LPP, pod której logo działają Reserved, Crop czy Mohito, wprowadza do oferty internetowej swojej flagowej marki nową linię produktową – Reserved Home.

Stałym elementem portfolio artykułów do domu i wystroju wnętrz będą kolekcje powstałe we współpracy z renomowanymi polskimi producentami, jak Lubiana czy Krosno.

Rozszerzenie asortymentu Reserved to element budowania kompleksowej oferty e-commerce LPP w Polsce i za granicą .

To także odpowiedź spółki na rynkowy trend wzrostu popularności artykułów wnętrzarskich.

Prace nad powołaniem nowej linii asortymentowej we flagowej marce LPP rozpoczęło w II poł. 2021 r. Pierwsze projekty kolekcji Reserved Home zaczęły powstawać już na początku 2022 r. Dziś portfolio tej kategorii obejmuje blisko 700 artykułów do domu i wystroju wnętrz, a docelowo ma wzrosnąć do ok. 1300 pozycji.

Pomysł na stworzenie Reserved Home powstał jeszcze w czasie pandemii, gdy dostrzegliśmy wyraźny wzrostowy trend w segmencie wyposażenia i dekoracji wnętrz. Zauważyliśmy, że jest to nisza, którą możemy wypełnić i w ten sposób zaproponować naszym klientom w Polsce oraz za granicą w pełni kompleksową ofertę w ramach jednej marki. Dlatego już na starcie wprowadziliśmy do sprzedaży ponad połowę z zaplanowanych docelowo towarów, z których ok. 15 proc. stanowią wyroby w standardzie Premium oraz pochodzące z bardziej zrównoważonych źródeł, powstałe na bazie naturalnych materiałów i surowców. Jednocześnie udało nam się zachować korzystny stosunek cen do jakości, co czyni asortyment linii Home dostępnym dla szerokiej grupy konsumentów – mówi Alina Raszkowska, dyrektor departamentu akcesoria w marce Reserved.

LPP Reserved Home.

Na asortyment nowej linii w ponad 30 proc. składają się wyroby tekstylne, wykonane m.in. z takich materiałów jak len, muślin, bawełna czy TENCEL™ pochodzący z włókien celulozy drzewnej, wytwarzanych w obiegu zamkniętym. Istotną grupą produktową jest także osobna kategoria dla najmłodszych, przygotowana zarówno z myślą o noworodkach, jak i starszych dzieciach, w której ponad jedna piąta kolekcji została wykonana w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Stałą ofertę Reserved Home tworzy również wyposażenie kuchni i jadalni. Wśród dekoracji są lampy i wyroby ze szkła, metalu czy drewna akacjowego, a w grupie artykułów łazienkowych poza tekstyliami dostępne są akcesoria z marmuru i trawertynu. Uzupełnieniem stałej oferty są kolekcje sezonowe, które na ten moment obejmują artykuły dla zwierząt czy świece zapachowe, ale w planach jest też wprowadzenie produktów świątecznych i outdoorowych - na balkon lub piknik.

Reserved Home.

Cały asortyment Reserved Home wyróżnia spójność estetyczna utrzymana w ramach 3 linii stylistycznych. Każda z nich została zaprojektowana z myślą o preferencjach innej grupy docelowej i cechuje się własnym, oryginalnym stylem oraz charakterystyczną paletą kolorystyczną.

W bieżącym sezonie wiosna-lato proponujemy ponadczasową i elegancką kolekcję klasyczną, utrzymaną w klimacie rustykalnym kolekcję romantyczną oraz minimalistyczną, gdzie nowoczesne wzornictwo czerpie inspirację z prostoty naturalnych form. Wszystkie 3 linie pozostają komplementarne względem siebie, tak by kupujący mogli łączyć wybrane elementy zgodnie z własnymi upodobaniami - wskazuje Łukasz Smoła, head designer Reserved Home.

Elementem wyróżniającym Reserved Home są kolekcje realizowane we współpracy z renomowanymi polskimi markami. Obecnie w ofercie jest blisko 15 proc. produktów pochodzących od rodzimych marek, m.in. wyroby szklane i ceramika powstałe w ramach wspólnego projektu z Zakładami Porcelany Stołowej Lubiana oraz Krośnieńskimi Hutami Szkła Krosno. Marka zamierza poszerzać grono dostawców i przewiduje stałe miejsce na współpracę z polskimi producentami.

Chcemy w ten sposób wspierać rodzimych przedsiębiorców i wzajemnie rozwijać swoje know-how. Wspólne projekty z renomowanymi polskimi producentami to jednocześnie okazja do upowszechniania krajowego rzemiosła oraz do promowania polskiej kultury za granicą, gdzie docieramy z ofertą Home za pośrednictwem sklepów internetowych marki Reserved – wyjaśnia Joanna Karbowy, product manager Reserved Home.

Reserved Home jest dostępny łącznie na blisko 30 rynkach online, m.in. w Niemczech, Włoszech Francji czy Hiszpanii, a sprzedaż asortymentu linii odbywa się wyłącznie w kanale internetowym. Pozwala to na szerokie dotarcie z ofertą w Polsce oraz za granicą i jednocześnie analizę potencjału sprzedażowego tej kategorii na konkretnym rynku, co może stanowić istotną informację w kontekście przyszłych planów rozwojowych.

