Reserved, House oraz Cropp ponownie w Chrzanowie

Do Centrum Handlowego MAX w Chrzanowie powraca najemca, który znacząco wzbogaci ofertę modową obiektu. LPP, największa firma odzieżowa w Polsce, otworzy tu trzy sklepy ze swojego portfela: Reserved, House oraz Cropp. Będą to największe salony wymienionych marek w tej części Małopolski.

Do 2017 roku wspomniane firmy odzieżowe funkcjonowały w Centrum Handlowego MAX na dużo mniejszych powierzchniach. W niedalekiej przyszłości powrócą do galerii w zupełnie nowej odsłonie. W efekcie klienci znajdą odzież znanych i lubianych brandów, oferujących najnowsze modowe propozycje zarówno dla kobiet, mężczyzn jak i dzieci.

– LPP to nie tylko lider rynku odzieżowego w Polsce, ale też niezwykle profesjonalny partner biznesowy, który wybiera najlepsze lokalizacje w miastach. Tym bardziej cieszy nas zaufanie wyrażone powrotem do CH MAX i to do lokali o znacznie większej powierzchni, zaaranżowanych według najnowszych konceptów firmy. Klientom odwiedzającym Centrum Handlowe MAX umożliwi to komfortowe zakupy w bardziej funkcjonalnych i nowoczesnych sklepach - podkreśla Kazimierz Stec, prezes zarządu spółki Stec, będącej inwestorem galerii.

Największa powierzchnia przypadnie marce Reserved (1880 m kw.), łączącej w sobie piękno klasycznych wzorów z oryginalnymi, najświeższymi propozycjami na dany sezon. Mniejsze lokale zajęte zostaną przez House (835 m kw.) oraz Cropp (772 m kw.), których oferta skierowana jest przede wszystkim do młodszych odbiorców. Umowa została podpisana za pośrednictwem firmy CREAM Property Advisors, a za obsługę prawną odpowiadała kancelaria CREAM Legal.

– Podpisane umowy to duży sukces komercjalizacyjny. Umacnia pozycję CH MAX jako miejsca, w którym można zrobić zakupy w sklepach najlepszych marek modowych. Dodatkowo pokazuje, że najemcy podjęli decyzję co do przyszłości rynku nowoczesnej powierzchni handlowej w Chrzanowie, wskazując Centrum Handlowe MAX jako jedyną galerię handlową w mieście. Pokazuje to także, iż silne obiekty nawet w mniejszych miejscowościach mają szansę ciągle rozwijać i udoskonalać swoją ofertę. Te umowy najmu to również kilka tysięcy m kw. nowych standardów powierzchni handlowej, które na kilka następnych lat umacniają dominującą modową pozycję obiektu w mieście – mówi Michał Małecki, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych, CREAM Property Advisors, odpowiedzialny za podpisanie umów.

Zaplanowane zmiany pozwolą stworzyć na terenie obiektu szerszą ofertę modową, wzmacniając w ten sposób jego pozycję handlową. Otwarcie przebudowanej części planowane jest wiosną 2021. Po zmianach łączna powierzchnia najmu sięgnie 11 tys. mkw.

Zakupy w sercu Chrzanowa

