Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp, House. Co wiemy o markach LPP?

Pierwsza marka odzieżowa Grupy LPP, Reserved powstała 24 lata temu. Od tego czasu portfolio firmy urosło do pięciu brandów. Największe przychody LPP wciąż daje Reserved, ale goni go najnowszy koncept - Sinsay. Jak duże są dziś sieci LPP? Które radzą sobie najlepiej? Sprawdziliśmy w najnowszym raporcie spółki.

Spółka odzieżowa LPP prowadzi pięć marek: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Największe przychody w ub.r. wypracowała sieć Reserved. Wynikami dogania ją Sinsay, któremu przychody urosły rdr o ponad 160 proc.

Największą siecią w portfolio LPP jest Sinsay - ma ponad 740 salonów.

Przychody Reserved mocno w górę

Reserved to najstarsza marka Grupy LPP, założona w 1998 roku. Obecnie liczy 447 sklepów. W 2021 roku salony z tym logo wypracowały przychody w wysokości 5 386 mln zł i wzrosły rok do roku o ponad połowę.

House - 1 295 mln zł przychodów

Trzy lata po stworzeniu marki Reserved LPP wypuściło na rynek ubrania z logo House. Sieć ma 368 sklepów. W ub.r. przychody marki wyniosły 1 295 mln zł i urosły o prawie połowę.

O 57 proc., do 1 526 mln zł, wzrosły rok do roku przychody sieci odzieżowej Cropp. Z tym logo działa już prawie 400 sklepów. Brand powstał w 2004 roku.

Mohito z prawie 300 sklepami

Licząca 286 sklepów sieć Mohito wypracowała 1 144 mln zł przychodów i powiększyła je rok do roku o ponad 60 proc. Marka działa od 2008 roku.

Sinsay z rekordami

Marka Sinsay to najnowszy brand LPP, powstały w 2013 roku. Sieć tych sklepów to już 743 lokalizacje. Przychody marki w ub.r. sięgnęły 4 587 mln zł, co oznacza wzrost aż o 164 proc. rdr.

