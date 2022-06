REset Plastic Kaufland - tak spożywcza sieć ułatwia segregację odpadów

Z pomocą piktogramów klienci łatwo zidentyfikują, do jakiego pojemnika powinny trafić poszczególne elementy opakowania.

Sieć Kaufland przypomina, że prawidłowa segregacja wspiera proces recyklingu i ponowne wykorzystanie surowców.

- Konsumenci coraz bardziej świadomie podchodzą do segregacji odpadów, co potwierdzają badania rynkowe. W przypadku wielu opakowań prawidłowe sortowanie bywa jednak problematyczne, dlatego postanowiliśmy ułatwić to naszym klientom. Piktogramy dotyczące segregacji odpadów pojawiły się już m.in. na butelkach napojów K-Classic, parówkach, salami, kiełbaskach oraz kiełbasie K-Stąd Takie Dobre. Z pomocą prostych wskazówek chcemy zachęcić konsumentów do efektywnego sortowania odpadów opakowaniowych – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Specjalne oznaczenia wskazujące, do jakiego pojemnika powinny trafić odpady, umiejscowione są na opakowaniu tuż przy składzie produktu. Szczególnie pomocne okażą się z pewnością w przypadku opakowań złożonych z kilku elementów, które powinny trafiać do różnych frakcji odpadów – jak na przykład słoiki (szkło, aluminiowa zakrętka i papierowa etykieta). Dotychczas piktogramy pojawiły się na kilkunastu wybranych artykułach marek K-Classic i K-Stąd Takie Dobre i będą sukcesywnie wprowadzane na opakowaniach kolejnych produktów marek Kaufland.

Oznaczania dotyczące sortowania odpadów są elementem strategii REset Plastic. Zgodnie z jej założeniami do 2025 r. w całej Grupie Schwarz zużycie tworzyw sztucznych zostanie ograniczone o 20 proc., a wszystkie opakowania marek własnych będą nadawać się do recyklingu. Decyzja o umieszczaniu na opakowaniach marek własnych piktogramów ułatwiających sortowanie wpisuje się w działania edukacyjne wynikające z tej strategii.