Otwarto restaurację i klub muzyczny MOXO. Wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy powstało w niezwykłych wnętrzach zrewitalizowanej XIX-wiecznej Hali Odlewni Fabryki Norblina.

Na gości przez 7 dni w tygodniu czeka w MOXO wyjątkowe menu.

Jest także muzyka na żywo.

Filozofia Nikkei przeniknęła stare mury dawnej fabryki tworząc miejsce jakiego w stolicy jeszcze nie było.

MOXO w Fabryce Norblina to 1.200 mkw. połączenia nowoczesnego designu z industrialnym klimatem, które stworzyli architekci z biura PRC Architekci i PRC Design. Projekt wnętrza podkreśla zarówno wyjątkowość konceptu, jak i miejsca – Hali Odlewni z 1882 roku. Naturalną surowość pofabrycznej przestrzeni równoważy wystrój wnętrza - miękkie welurowe kanapy, butelkowa zieleń oraz ciepłe światło, podkreślające urok zabytkowych ścian. Charakter miejsca podkreśla zachowane pofabryczne wyposażenie obiektu - trójstanowiskowy piec kotlinowy wraz ze wspomagającym jego pracę przyściennym żurawiem oraz indukcyjne piece odlewnicze. Zwieńczeniem tej imponującej przestrzeni na parterze jest najwyższy w Polsce (wysoki na 8 m i szeroki na 12 m) bar, obok którego nie da się przejść obojętnie. We wschodniej części zabytkowej hali zaprojektowano natomiast antresolę, na którą prowadzą wachlarzowe schody, a na niej znajduje się drugi, już nieco mniejszy bar.

MOXO w Fabryce Norblina to połączenie nowoczesnego designu z industrialnym klimatem.

Sercem MOXO jest otwarta restauracja, bijąca w rytmie Nikkei – niepowtarzalnej fuzji kulinarnej dwóch światów - Japonii i Peru. Szefem kuchni i twórcą menu jest Radosław Pelc, pasjonat z wieloletnim stażem, który doświadczenie zdobywał w wielu restauracjach w Polsce i na świecie, m.in. w Fort Village na Sardynii czy w restauracji warszawskiego Hotelu Sheraton. Na koncie ma liczne nagrody i wyróżnienia, jak choćby I miejsce na VII Kulinarnym Rajdzie Mistrzów. W stworzonej przez niego karcie znajdziemy m.in. sushi, peruwiańskie ceviche, owoce morza, a także ryby i dania mięsne. Prawdziwi smakosze przeżyją tu wyjątkowe doznania kulinarne, które uzupełni autorska karta koktajli, również inspirowana filozofią przenikania się tych dwóch potężnych kultur, serwowana w obydwu barach.

Fuzja kulinarna dwóch światów - Japonii i Peru.

Przestrzeń dla gości to łącznie 900 mkw. (parter plus antresola), na której znajduje się 210 miejsc siedzących. Przy układzie koktajlowym lokal pomieści nawet 600 osób. O ich komfort i obsługę dba obecnie 60 pracowników.

MOXO to autorski projekt Tomika Grewińskiego oraz Bertranda Jasińskiego.

MOXO to autorski projekt Tomika Grewińskiego - jednej z najbardziej znanych i wpływowych osób w polskiej branży muzycznej i rozrywkowej oraz Bertranda Jasińskiego, twórcy takich marek, jak Centrum Podróży, GO!Internet, Sale Zabaw Fikołki, Kuźnia Kulturalna, The Beer Store, Cook Story, Scena Kulturalna, Museum Store, czy Cucina Wilanów.

MOXO to miejsce spotkań z wyśmienitym jedzeniem, muzyką i dobrą energią. Szukaliśmy idealnej przestrzeni do realizacji naszego konceptu, w którym będziemy mogli stworzyć niepowtarzalny klimat i takie znaleźliśmy. Piękna, XIX–wieczna Hala Odlewni urządzona na nowo zapiera dech w piersiach. MOXO to połączenie smaków i dźwięków, dlatego po kolacji restauracja zamienia się w oryginalny klub muzyczny, przystosowany nie tylko do regularnych imprez klubowych, ale także dużych koncertów – mówią Grewiński i Jasiński, inwestorzy z Amvox International, właściciela MOXO.

Po kolacji restauracja zamienia się w oryginalny klub muzyczny.

Jesteśmy niezwykle dumni, że w naszym kompleksie powstało tak wyjątkowe miejsce. MOXO to restauracja i klub muzyczny na miarę Nowego Jorku czy Londynu. Niesamowity design pofabrycznej hali zachwyca już od progu, do tego świetne jedzenie, dobra muzyka w wykonaniu najpopularniejszych artystów w Polsce i na świecie. Jestem pewna, że Warszawa pokocha MOXO – mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna Grupy Capital Park.

Nowe oblicze starej Odlewni tętni życiem przez 7 dni w tygodniu.

Nowe oblicze starej Odlewni tętni życiem przez 7 dni w tygodniu. Obok, to kolejne miejsce w, w którym codziennie można posłuchać muzyki na żywo. Dominować tu będą imprezy cykliczne, podczas których usłyszymy najlepsze brzmienia od muzyki klubowej, po jazz, funk i soul. Poniedziałek to dzień przeznaczony wna eventy, jeśli jednak akurat nie będzie zaplanowana impreza zamknięta, wieczór upłynie pod hasłem „Move On”. To propozycja dla tych, którzy lubią wychodzić z domu niezależnie od dnia tygodnia. O ich dobry nastrój zadbają znani DJ-e. Wtorek to mix funk&soul w najlepszym wydaniu, czyli w wydaniu, a środa to dzień, w którym stery przejmują kobiety. Warto sprawdzić, jak płeć piękna radzi sobie za konsolą. Czwartki to dzień, w którym znane twarze zabierać będą gości w swoją indywidualną podróż muzyczną. Muzyczne piątki dedykowane są miłośnikom funk, disco, boogie, którzy przy tych rytmach chcą idealnie rozpoczną weekend. Sobota to dźwięki house w przeróżnych odmianach. Sunday chill pozwoli łagodnie zakończyć weekend i nastroić się odpowiednio przed nowym tygodniem.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl