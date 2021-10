Restauracja Olimp w nowej odsłonie znowu w Galerii Amber

Restauracja Olimp jest obecna w kaliskim centrum handlowych od 2014 roku.

Ponad 70-metrowy lokal na 1. piętrze przeszedł gruntowny remont i oferuje najpopularniejsze dania kuchni europejskiej z elementami kuchni świata.

Wyjście do restauracji jest jedną z ulubionych form spędzania czasu przez 31 proc. Polaków. Blisko połowa konsumentów (46 proc.) przyznała, że to właśnie możliwości korzystania z oferty gastronomicznej brakowało im w ostatnich miesiącach najbardziej. Na drugim miejscu uplasowały się kinowe seanse (37 proc.), a na trzecim – wizyty w centrach handlowych (26 proc.). Poza domem jadamy dość często – 15 proc. raz w tygodniu, 13 proc. raz na dwa tygodnie, a 22 proc. – raz na trzy tygodnie lub miesiąc.

– Osoby, które regularnie dokonują zakupów w centrach handlowych, chętnie korzystają przy tej okazji również z oferty food&beverage. Porównując aktualne badania do wyników sprzed dwóch lat, można zaobserwować, że trend jedzenia na mieście nie tylko powrócił do poziomu sprzed pandemii, ale jeszcze się umocnił. Konsumenci wciąż są spragnieni kontaktu z innymi, wspólnych wyjść i rozmów przy posiłku czy kawie. Centra handlowe, które bacznie obserwują zmieniające się przyzwyczajenia i zachowania klientów, jak np. Galeria Amber, dostosowują się do obecnych realiów, by odpowiadać na ich bieżące potrzeby – wzmacniają swoją ofertę gastronomiczną i rozrywkową, stając się nie tylko miejscem robienia zakupów, ale też spędzania czasu – komentuje Joanna Dudzic, Asset Manager w EPP.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Klienci Galerii Amber mogą już skorzystać z rozbudowanej oferty gastronomicznej – zarówno w przerwie między zakupami, podczas wyjść z najbliższymi lub gdy zgłodnieją po seansie w kinie. Jedną z propozycji jest restauracja Olimp, obecna w kaliskim centrum handlowych od 2014 roku, która należy do największej w Polsce i najszybciej rozwijającej się sieci restauracji fast casual dining. Ponad 70-metrowy lokal na 1. piętrze przeszedł gruntowny remont i oferuje najpopularniejsze dania kuchni europejskiej z elementami kuchni świata, które są przygotowywane na miejscu przez doświadczonych kucharzy. Restauracja Olimp posiada także opcje dla wegetarian i wegan oraz świeże koktajle i warzywno-owocowe smoothie. Koncept lokalu, bazujący na różnorodności potraw w ujednoliconej cenie za 100 g jedzenia, pozwala klientom na komponowanie pełnowartościowych posiłków i kontrolowanie wysokości rachunku.