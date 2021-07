Restauracja Sphinx debiutuje w Galerii Jurand w Szczytnie

To już kolejna restauracja należąca do sieci Sfinks Polska otwarta we współpracy z operatorem obiektu. W tej formule działa także Sphinx w Mińsku Mazowieckim.

Nowy Sphinx w Szczytnie mieści się na pierwszym piętrze Galerii Jurand, przy ul. Odrodzenia 11. Lokal dysponuje salą blisko 200 mkw., w której może gościć 120 osób. Został urządzony w typowym dla sieci Sphinx stylu – zdobią go lampy z tykw oraz orientalne dekoracje ścienne. W restauracji nie brakuje też zieleni, która wyznacza strefy w lokalu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sfinks wychodzi z pandemii poobijany, ale gotowy na nowe otwarcia



– Nasze nowa restauracja w Szczytnie to propozycja na spędzenie wspólnego czasu z rodziną czy przyjaciółmi zarówno dla mieszkańców Szczytna, jak i dla turystów. Galerię Jurand dzieli zaledwie 5-minutowy spacer od ruin zabytkowego zamku, pobyt w naszej restauracji będzie mona więc połączyć z relaksującym spacerem, jak również zakupami. Cieszymy się też, że kolejny właściciel centrum handlowego widzi w naszej sieci potencjał na generowanie dodatkowego ruchu w galerii i rozwijanie własnego biznesu – komentuje Mateusz Cacek, wiceprezes Sfinks Polska.

Sphinx w Szczytnie działa w godzinach 11.00-22.00 od niedzieli do czwartku, zaś w piątki i soboty do 23:00. W niedziele niehandlowe restauracja jest czynna do 20.30. Skrupulatnie przestrzegane są w niej wytyczne GIS oraz własne procedury higieny, czyli tzw. Antywirusowa Dziesiątka Sfinksa. W restauracji goście mogą także korzystać z cyfrowego menu.