Restauracje w Browarach Warszawskich w komplecie

Browary Warszawskie mieszczą się przy ul. Grzybowskiej w Warszawie. To wielowymiarowy koncept składający się m.in. z restauracji, delikatesów oraz zakładów fryzjerskich.

Częścią obiektu jest otwarta przestrzeń - pięć placów na świeżym powietrzu.

Pierwsza z nowych restauracji to Bombaj Masala Wola. Szefem kuchni jest tu Hindus z dziada pradziada, który zadba o Wasze podniebienia najlepiej jak potrafi. A trzeba przyznać, że od lat robi to w bezkonkurencyjny sposób. Pozycje w menu, to wszystko, na co ślinka cieknie warszawiakom otwartym na egzotykę. Sporym novum są dania streetfoodowe wprost z ulic gwarnego i tłocznego Bombaju. Bombaj Masala Wola, to coś więcej niż restauracja, to przede wszystkim atmosfera, wyjątkowi ludzie i niepowtarzalny smak.

Nowy koncept w globalnym tyglu gastronomicznym w Browarach, to nic innego jak pałac indyjskich smaków. Dodatkowym atutem Bombaj Masala Wola jest także imponujący wybór autentycznych indyjskich koktajli. Są też opcje bezalkoholowe, co pozwala wznieść międzypokoleniowy toast niezależnie od metryki i stosunku gości do procentów.

Rybna uczta w Port Royal Mini

Z kolei Port Royal MINI od stycznia wzmacnia browarową scenę restauracyjną o wyśmienite rybne tatary, carpaccio, ostrygi w aż trzech różnych odsłonach (fine de claire, belon i gilardeau) oraz o ryby sensu stricte. W nowej karcie klasyczne fish&chips zastąpiły ravioli z ośmiornicą i podwójnie langustynkowe gnocchi. Ryby reprezentują tu dwie zupy (skandynawska z dorszem i śródziemnomorska na okoniu morskim z anchovies), szkocki łosoś wykąpany w sosie kaparowo-cytrynowym, a fanom egzotyki z dalekiej Azji doradza się z kolei doradę w wydaniu koreańskim.

W Port Royal MINI jest też niepowtarzalna okazja do spróbowania surowych langustynek (w kompanii z krewetkami), a nawet dań i przystawek zupełnie nie-rybnych, jak choćby arancini suppli z ryżem i fior di latte z parmezanem. To, co na talerzu dopełni to, co jest w kieliszku - wina z całego świata, w tym szampany, genialnie dopasowane do kilku rodzajów ostryg.