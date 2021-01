Restrukturyzacja najemcy a najem lokali. W jakiej pozycji uproszczona restrukturyzacja stawia wynajmujących?

Od czerwca zeszłego roku obowiązuje ustawa uchwalona w ramach Tarczy Antykryzysowej, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowe postępowanie restrukturyzacyjne. Do końca grudnia 2020 r. otwarto prawie 400 uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu. O wypływ otwarcia takich postępowań przez najemców na umowy najmu lokali komercyjnych zapytaliśmy adw. Joannę Gąsowski i r. pr. Aleksandrę Jach z warszawskiego biura kancelarii Wolf Theiss.

Czym różni się nowe postępowanie restrukturyzacyjne od innych postępowań restrukturyzacyjnych, że aż tytlu najemców zdecydowało się skorzystać z możliwości takiej restrukturyzacji?

Joanna Gąsowski: O atrakcyjności tego postępowania przesądza fakt, że w znacznej mierze toczy się poza sądem, podczas gdy większość innych postępowań wymaga znacznego udziału sądu. W celu otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności najemca musi zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił rolę nadzorcy układu. Najemca sporządza i przekazuje nadzorcy układu propozycje układowe, listę wierzytelności i wierzytelności spornych. Następnie w MSiG dokonuje się obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego.

Skąd wynajmujący będzie wiedział, że wobec najemcy zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne?

Aleksandra Jach: Niezwłoczne zawiadomienie wynajmującego o otwarciu postępowania będzie leżało w interesie najemcy, dlatego nie wydaje mi się, aby w praktyce wystąpiła sytuacja, że wynajmujący nie będzie wiedział, że jego najemca jest w restrukturyzacji. Jeżeli wynajmujący spodziewa się, że wkrótce wobec najemcy może zostać otwarte postępowanie albo najemca poinformował go o zamiarze restrukturyzacji, może on także w tym celu przeglądać codzienne publikacje MSiG, aby sprawdzić, czy nie ma obwieszenia o otwarciu wobec najemcy postępowania o zatwierdzenie układu.

JG: Dzień dokonania obwieszczenia w MSiG ma znaczenie o tyle, że od tego dnia wynajmujący nie będzie mógł prowadzić egzekucji wobec najemcy.

Co jeżeli wynajmujący wszczął egzekucję wobec najemcy przed otwarciem restrukturyzacji?

AJ: Należy tutaj odróżnić dwie sytuacje: egzekucje polegającą na eksmisji z lokalu oraz egzekucję należności pieniężnych. W pierwszym przypadku nie ma podstaw do wstrzymania eksmisji najemcy z lokalu, jeżeli wynajmujący rozwiązał umowę najmu przed otwarciem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W drugim przypadku, jeżeli została wszczęta egzekucja, np. z tytułu zaległego czynszu przed otwarciem postępowania, to ulega ona zawieszeniu z mocy prawa na czas trwania postępowania, tj. do dnia jego umorzenia lub zakończenia.

