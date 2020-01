Retail: 8 najważniejszych trendów

Ekologia

Branża handlowa ma znaczący udział w stale postępującej degradacji środowiska co ma bezpośredni wpływ na zmiany klimatyczne. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które odczuwa zmiany klimatyczne i ostatnim, które może coś z tym zrobić*. Przemysł odzieżowy produkuje rocznie ponad 150 mld ubrań dla 7 mld ludzi. W ciągu ostatnich 15 lat produkcja odzieży podwoiła się, na co przekłada się nie tylko rosnący popyt generowany przez przemysł modowy, ale także coraz sprawniejsza logistyka firm i ich rosnące moce produkcyjne. Globalna produkcja ubrań zużywa ogromne ilości wody i odpowiada za ok. 10 proc. światowej emisji zanieczyszczeń co plasuje ją na drugiej pozycji, zaraz po petrochemii, w niechlubnym rankingu najbardziej szkodliwych dla środowiska branż. Producenci odzieży szukają więc sposobów na zmniejszenie swojego śladu środowiskowego. W sprzedaży są już ubrania wykonane z bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów lub przetworzonych odpadów. Organizowane są także zbiórki używanej odzieży. Firmy rezygnują z wykorzystania plastikowych opakowań. Jest i druga strona medalu: ekologia to ważny temat, brany pod uwagę przez inwestorów, w tym banki finansujące działalność firm.

Jednak retail to nie tylko spółki modowe. Pozostałe kategorie tj. elektronika, kawiarnie, restauracje, operatorzy spożywczy i wreszcie same centra handlowe powoli zaczynają odrabiać lekcję dot. ekologii i zrównoważonego rozwoju, aby nie zostać zepchniętym na margines i nie narazić się na ostracyzm coraz bardziej świadomego i wyedukowanego w tym zakresie społeczeństwa. Dziś wrażliwość ekologiczna to jednak za mało - potrzebne są konkretne działania. Ekologia staje się trendem, który będzie miał największy wpływającym na decyzje konsumenckie i działalność firm w najbliższych latach.

Ludzie

W Polsce rynek bezrobocia ciągle utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie, a dynamika zatrudnienia pozostaje w trendzie hamującym co wpływa m.in. na tzw. brak rąk do pracy. Pracodawcy coraz częściej idą na kompromisy i mają coraz mniejsze wymagania wobec przyszłych pracowników w zakresie wykształcenia, znajomości języków obcych a nawet doświadczenia. Pomimo konieczności obniżania wymagań wobec potencjalnych kandydatów, pracodawcy zmuszeni są uatrakcyjniać oferty pracy, rośnie więc liczba różnego rodzaju benefitów. Pakiety medyczne i sportowe to dziś już absolutne pracownicze must have. Konsekwencje takich działań mogą być jednak katastrofalne. Demotywacja doświadczonych pracowników, których warunki pracy stają się niekiedy takie same lub gorsze od tych oferowanych nowozatrudnionym będzie prowadzić do wzrostu fluktuacji zatrudnienia. Rosnące koszty operacyjne firm obniżą ich potencjał inwestycyjny i rozwojowy. I wreszcie spadek jakości usług i niezadowolenie klientów odcisną piętno na wynikach spółek. O tym czy (i kiedy oraz czy w ogóle) sieć handlowa otworzy kolejny punkt handlowo-usługowy zaczynają (współ)decydować działy HR i ich realna możliwość znalezienia pracowników (do sklepu, magazynu, kuriera, dostawcy, logistyka...) Brak rąk do pracy będzie oznaczać brak możliwości rozwoju (ilościowego i jakościowego).

