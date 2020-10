Retail Institute: Centra handlowe znów wchodzą w etap silnych turbulencji. Najwyższy czas, by rząd udzielił silnego wsparcia

Od stycznia do 18 października 2020 roku włącznie, 140 centrów handlowych monitorowanych przez Retail Institute odnotowało 28,5-proc. spadek odwiedzin w porównaniu do wyników osiągniętych w tym samym okresie 2019 r.

W zależności od wielkości obiektów wyniki kształtowały się tu na następującym poziomie:

Centra bardzo małe (do 4999 mkw. pow. najmu) - 77,6 proc. wyników z 2019 r.

Małe (od 5000 do 19 999 mkw. pow. najmu) - 73,9 proc. wyników z 2019 r.

Średnie (od 20 000 do 39 999 mkw. pow. najmu) - 72,9 proc. wyników z 2019 r.

Duże i bardzo duże (> 40 000 mkw. pow. najmu) - 69,1 proc. wyników z 2019 r.

Jak czytamy w komunikacie instytutu, od maja do połowy września miał miejsce stopniowy, powolny powrót klientów na zakupy w galeriach handlowych. Jednak ostatni wzrost zachorowań na COVID-19, wprowadzone nowe ograniczenia i restrykcje oraz tzw. godziny dla seniorów, spowodowały spadki frekwencji w galeriach.

W okresie od 12 do 18 października 2020 roku, tydzień do tygodnia, w monitorowanej przez Instytut grupie obiektów, są to spadki o 4,4 proc. Eksperci z Retail Institute otrzymują jednak sygnały, iż w bieżącym tygodniu frekwencja w obiektach znacząco spada. Prognozy w tym zakresie nie są zbyt optymistyczne.

Jak czytamy w komunikacie, nasilające się tendencje są już charakterystyczne dla okresu silnych perturbacji i zmian, a potwierdził to również ostatni tydzień. Największą popularnością cieszą się ponownie bardzo małe obiekty handlowe, tj. retail parki oraz centra typu convenience, gdzie Polacy zaopatrują się w najbardziej podstawowe produkty spożywcze, drogeryjne, a także korzystają z aptek i drobnych usług. Obiekty te odnotowały 3,3-proc. wzrost liczby wizyt w porównaniu do tygodnia poprzedniego. Kilkuprocentowy wzrost odwiedzalności i obrotów odnotowały również centra outletowe. Operatorzy sklepów spożywczych, drogerii i aptek sygnalizują, iż Polacy ponownie zaopatrują się w żywność z długim terminem ważności oraz niezbędne artykuły na wypadek kwarantanny lub choroby.

- Spadki frekwencji budzą ogromne niepokoje, tak po stronie najemców jak i wynajmujących. Ogłoszony dziś w Czechach ponowny lockdown, ograniczający działalność galerii handlowych, dodatkowo je podsyca. Ponownie wchodzimy w etap silnych turbulencji, dlatego tak ważne w następnych godzinach i dniach będą sprawne działania rządu. Jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy, wypracowanie korzystnych rozwiązań w branży retail, między najemcami i wynajmującymi, jest skuteczny wówczas, gdy obie strony prowadzą dialog, aby dopasować tworzone rozwiązania do specyfiki poszczególnych branż, a nawet lokalizacji. To będzie kluczem do utrzymania ekosystemu centrum handlowego w równowadze. W tej branży uniwersalne, odgórne rozwiązania dla wszystkich nie są skuteczne - mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

