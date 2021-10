Retail parki na fali wznoszącej

W branży handlowej krąży stwierdzenie, że gorące pięć minut retail parków trwać będzie przez co najmniej najbliższych dziesięć lat. Dlatego jest to kierunek, na którym warto skupić swoją uwagę.

Dynamika rozwoju parków handlowych Polsce jest na zadowalającym poziomie, co pozwala zakładać dalsze wzrosty w ilości inwestycji i tym samym aktywnego udziału w rozwoju parków handlowych w Polsce.

Polacy polubili codzienne zakupy w kompaktowych parkach handlowych. Ich podaż systematycznie wzrasta, dzięki czemu coraz więcej mieszkańców mniejszych miast i miasteczek może korzystać z wygodnej infrastruktury handlowej.

Sklepy, które do tej pory zlokalizowane były tylko w największych aglomeracjach, otwierają się na klienta lokalnego, który z chęcią z takiej okazji korzysta, często częściowo rezygnując przy tym z zakupów online.

Rozwój infrastruktury handlowej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat przechodzi systematycznie przez kolejne etapy. Najpierw Polacy pokochali wielkie centra handlowe i bez względu na to, czy były w centrum czy na peryferiach miasta, spędzali w nich sporo wolnego czasu.

Dla wielu z nas weekendowe wypady do galerii handlowej stały się rodzinną tradycją, gdzie poza niezbędnymi zakupami spożywczymi można było przyjemnie spędzić kilka godzin w otoczeniu znanych marek. Następnie od centrów handlowych, w których głównym punktem był hipermarket spożywczy z kilkoma dodatkowymi punktami handlowymi, przeszliśmy do wielkoformatowych parków handlowych, lokowanych zwykle na obrzeżach największych miast.

Ich rosnąca popularność była zarzewiem problemu – doprowadziła bowiem, do wysycenia się wielkomiejskich rynków i nadmiernej kanibalizacji. Zmniejszało to zarówno obroty dotychczas funkcjonujących jak i potencjalne zyski kolejnych galerii handlowych. To z kolei zmusiło decydentów do spojrzenia poza wielkomiejskich klientów, zwracając się ku mniejszym, ale nie mniej atrakcyjnym handlowo rynkom lokalnym.

Zadowalająca dynamika rozwoju parków handlowych

- Dynamika rozwoju parków handlowych Polsce jest na zadowalającym poziomie, co z naszego punktu widzenia, jako inwestora, pozwala zakładać dalsze wzrosty w ilości inwestycji i tym samym aktywnego udziału w rozwoju parków handlowych w Polsce. Podobne tendencje oczywiście widzimy na innych rynkach, na których prowadzimy inwestycje, np. w krajach bałtyckich, gdzie ten segment również notuje wzrosty – komentuje Michał Nowak, prezes zarządu EDS Retail Park.