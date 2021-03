Retail parki w nowym portfelu. To największa transakcja w sektorze handlowym od wybuchu pandemii

Zarządzana przez Griffin Real Estate spółka Chariot sfinalizowała sprzedaż czterech retail parków, w trzeciej i jednocześnie ostatniej transzy sprzedaży portfolio obiektów handlowych do spółki EPP. To największa pod względem wolumenu transakcja sprzedaży obiektów o przeznaczeniu handlowym na polskim rynku nieruchomości od początku pandemii.

Transakcja odbyła się w ramach trzeciej i ostatniej transzy obiektów, jakie Chariot Top Group BV sprzedało spółce EPP. Ostatnia transza obejmuje cztery świetnie zlokalizowane retail parki, położone w Olsztynie, Opolu, Kielcach i Tychach. Wartość transakcji (GAV) wynosi 106 milionów euro. Całkowita powierzchnia najmu wszystkich nieruchomości (GLA) to 110 000 mkw.

- Cieszymy się z udanego zakończenia transakcji. W 2018 roku zakupiliśmy zróżnicowane i bardzo atrakcyjne portfolio obiektów. Wraz z upływem czasu potwierdziły one swoją wartość jako aktywa przynoszące dobre wyniki finansowe, dzięki świetnym lokalizacjom, atrakcyjnym stawkom najmu i długim WAULT. Nieruchomości te pozostają wynajęte przez firmy z sektorów, które okazały się odporne na pandemię. W ubiegłym roku przedłużyliśmy umowy najmu z firmą Auchan, która planuje zostać w tych lokalizacjach przez co najmniej kolejne 10 lat, co wskazuje na długoterminowe zaufanie najemcy i jego wiarę w te lokalizacje – powiedział Piotr Fijołek, Senior Partner w Griffin Real Estate, odpowiedzialny za platformę Chariot.

Chariot Top Group BV zostało założone w 2018 roku jako Joint Venture, kiedy to Griffin Real Estate wraz ze strategicznymi partnerami – PIMCO, Oaktree i Redefine, sfinalizował zakup 28 obiektów handlowych. Chariot następnie sprzedało część tego portfolio – tzw. “portfolio M1” – spółce EPP, największemu w Polsce właścicielowi centrów handlowych pod względem posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA).

- Po pierwszej transakcji dokonanej przez Chariot szybko nastąpiła odsprzedaż kolejnych obiektów. Nieruchomości z naszego portfolio posiadają długą historię dobrych wyników sprzedażowych, co przekłada się na ich odporność rynkową, nawet w tak niezwykłych czasach. Transakcja ta potwierdza, że pomimo spowodowanych pandemią zawirowań na rynku, retail ma przed sobą świetlaną przyszłość – dodaje Piotr Fijołek.

Chariot Top Group BV jest zarządzane przez Griffin Real Estate. W skład należącego do Chariot portfolio wchodzi obecnie centrum handlowe M1 Marki oraz 12 hipermarketów, o łącznym GLA około 230 tys. mkw.