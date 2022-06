Retail parki zamiast dużych galerii? Czy polscy klienci zmieniają model zakupów?

Jak wynika z danych agencji CBRE, 57% przedstawicieli sektora handlu detalicznego zamierza w 2022 roku powiększyć portfolio swoich sklepów. Nowych lokalizacji szukają w dużej części w parkach handlowych - dotyczy to zwłaszcza sprzedawców odzieży i obuwia oraz sektora dyskontowego.

Parki handlowe przyciągają uwagę inwestorów

Jak wskazują autorzy najnowszych raportów rynkowych (raport BNP Paribas Real Estate Poland oraz raport JLL), pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku budowało się ponad 400 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Ponad połowa – około 60 proc. – przypadła na segment parków handlowych. Dwa razy mniej, bo 27 proc., wynosiła powierzchnia nowo budowanych centrów handlowych.

Więcej przykładów? Sinsay w 2022 roku chce powiększyć sieć o 440 placówek, z czego większość znajdzie się w retail parkach w mniejszych miastach. Kolejne sklepy w parkach handlowych lokuje market budowlany Jula. Wiele innych sieci handlowych stawia na retail parki nawet pomimo kuszących ofert ze strony galerii w wielkich miastach.

- Wraz ze wzrostem popularności parków handlowych i znacznego przekierowania do nich ruchu konsumenckiego, inwestorzy chętniej alokują swoje środki właśnie w retail parki. Rosnąca popularność parków handlowych, szczególnie w dobrych lokalizacjach, sprawia, że bezpieczeństwo inwestycji w ten rodzaj nieruchomości gwarantuje stały portfel najemców, a wraz z nimi bezpieczny przychód w długim horyzoncie inwestycyjnym. Parki handlowe to także lepsze rozwiązanie dla najemców ze względu na niższe koszty utrzymania, w porównaniu do wynajmu powierzchni handlowej w galeriach. Dotyczy to także kwestii podatkowej oraz opłat za serwisowanie nieruchomości. W zasadzie parki handlowe to idealne rozwiązanie dla wszystkich – zarówno dla klientów, jak i najemców czy inwestorów - komentuje Michał Nowak, prezes EDS Retail Park.

Retail parki coraz bardziej podobają się też konsumentom

Jedną z przyczyn rosnącej potęgi parków handlowych, oprócz większego bezpieczeństwa inwestycyjnego, co pokazała pandemia, są także zmieniające się potrzeby klientów.

Zaliczyć tu trzeba przede wszystkim coraz mocniej widoczny trend lokalności. To właśnie on, wraz z ewolucją nawyków zakupowych spotęgował popularność obiektów handlowych typu convenience. Usytuowanie w pobliżu klientów jest dziś czynnikiem kluczowym, podobnie jak poszukiwanie tańszych opcji zakupowych. Postępująca inflacja i rosnące koszty zakupów z pewnością jeszcze pogłębią to zjawisko.

Rynek parków handlowych cały czas się rozwija, a rozpoznawalni gracze rosną w siły

Jednym z prężnie rozwijających się graczy na rynku parków handlowych jest EDS Retail Park. 2022 jest kolejnym udanym rokiem dla tej trójmiejskiej firmy. Na ukończeniu są prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę w najnowszej inwestycji, czyli EDS Park Sosnowiec. Jak podaje prezes EDS Retail Park, Michał Nowak, prace budowlane mają się rozpocząć w ciągu najbliższych trzech miesięcy. W połowie czerwca 2022 będą już też wynajęte wszystkie lokale, co oznacza, że komercjalizacja jest prawie zamknięta

Rok 2022 oznaczał dla EDS Retail Park także poszerzenie portfolia parków handlowych dzięki wygranemu konkursowi ofert na zakup 6 sklepów od TESCO. Inwestor ma w planie realizację nowoczesnych parków handlowych, o łącznej powierzchni 29 473 GLA. Wygrane w przetargu lokalizacje to: Bolesławiec, Żywiec, Malbork, Krasny Staw, Krapkowice i Kościan. Głównym operatorem spożywczym będzie właściciel sieci sklepów Netto.

Obecnie nowe parki handlowe po TESCO są, jak podaje EDS Retail Park, w trakcie projektowania. Komercjalizacja wynosi obecnie 90%, a pozwolenie na budowę planowane jest na wrzesień 2022 roku.