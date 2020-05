Retail parki zyskają na koronawirusowym zamieszaniu?

4 maja rząd zniósł nakaz zamknięcia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Galerie otwarto, ale handel - jak dotychczas - nie ruszył pełną parą. Część sklepów wciąż pozostaje zamkniętych, a odwiedzalność odbiega od poziomów sprzed pandemii. Czy to pierwszy krok do gruntownych zmian na rynku centrów handlowych i czy klienci będą znacznie częściej wybierać retail parki jako główne miejsce zakupów?

- Zmianę przyzwyczajeń zakupowych Polaków zaczęliśmy obserwować na długo przed pandemią. Lubimy robić zakupy szybko, wygodnie, blisko domu. Szczególnie podstawowe. Obecna sytuacja może jedynie ten proces przyspieszyć, tym bardziej, że jak już wspomnieliśmy, wiele firm w ostatnich tygodniach zapowiada weryfikację strategii ekspansji. Więc jeśli w parkach handlowych zaczną pojawiać się marki, które do tej pory obecne były jedynie w dużych centrach handlowych, to uważam, iż w naturalny sposób wybory konsumentów będą dyktowane głównie wygodą. Natomiast trzeba też pamiętać, że centra obserwując to, co dzieje się już od paru lat, tworzą wartość dodaną do swoich obiektów - galerie to już nie tylko zakupy, ale dla wielu styl życia - mówi Marcin Rudziński, członek zarządu Higasa Properties.