Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – sposób na nową przestrzeń przyjazną mieszkańcom

Teren dawnej zajezdni trolejbusowej i autobusowej w Piasecznie, która funkcjonowała z przerwami od lat 80. XX wieku do 2002 roku, w przyszłości zmieni oblicze.

Wcześniej obszar pełnił funkcje usługowe dla transportu, a następnie przez długi czas był niezagospodarowany. Przez działalność transportową został częściowo zanieczyszczony olejem mineralnym.

W ciągu kilku lat w tym miejscu powstanie nowoczesna, wielofunkcyjna inwestycja otoczona zielenią i terenami rekreacyjnymi. Jednym z pierwszych etapów przygotowań do powstania obiektu jest odpowiednie przygotowanie terenu. Ten etap obejmuje proces bezpiecznego pozbycia się zanieczyszczeń, który podniesie jakość gleby i przywróci tej przestrzeni bioróżnorodność.

Remediacja terenu po magazynie paliw

Działania Nhood Polska podejmowane na terenie przyszłej inwestycji w Piasecznie są oparte o decyzję remediacyjną, którą we wrześniu 2021 roku wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. W tym samym miesiącu firma wspólnie ze specjalistycznym partnerem rozpoczęła proces oczyszczania gruntu z wykorzystaniem bezpiecznych szczepów bakterii. Ilość ziemi, jaka została poddana oczyszczeniu, czyli ok. 3 160 m sześc., można przeliczyć na ok. 158 w pełni załadowanych samochodów ciężarowych.

– Oczyszczanie gleby to dwuetapowy proces, w trakcie którego został użyty specjalistyczny biopreparat. Nasz zespół sięgnął po sprawdzone i specjalnie wyhodowane w tym celu szczepy bakterii. Można w przenośni powiedzieć, że są one antybiotykiem dla gleby. Zadaniem tych mikroorganizmów jest konsumpcja węgla zawartego w zanieczyszczeniu, a tym samym rozłożenie szkodliwych substancji do postaci neutralnej dla środowiska – mówi Marcin Chołodziński, kierownik projektu w firmie Nhood Polska.

mat.pras.

W trakcie prac rozpoczętych we wrześniu 2021 roku teren działki został odgrodzony i zabezpieczony. W pierwszym etapie procesu do oczyszczenia gruntu wykorzystano w sumie 11 tysięcy litrów preparatu zawierającego wyspecjalizowane, korzystnie wpływające na procesy biologiczne szczepy bakterii glebowych. Każdy z nich został wyhodowany w Polsce pod nadzorem rodzimych uczelni wyższych. Wykorzystany preparat ma certyfikat ISO i uzyskał atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Instytutu Higienicznego (NIZP-PZH).

Co warto podkreślić, proces remediacji w Piasecznie jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślinności oraz ma neutralny wpływ np. na korzenie drzew rosnących w okolicy.

– W wyniku pierwszego etapu remediacji, do marca 2022 roku, udało się usunąć zanieczyszczenia nawierzchniowe oraz część zanieczyszczeń wgłębnych. W połowie kwietnia 2022 roku rozpoczniemy kolejny etap oczyszczania gruntu na terenie inwestycji w Piasecznie, a jego zakończenie planujemy na lipiec 2022 roku – podkreśla Marcin Chołodziński.

Krok bliżej do nowej inwestycji mixed-use

Nowy kwartał miejski w Piasecznie otoczony przez ulice Puławską, Energetyczną, Mleczarską oraz Sękocińską będzie przyjazną przestrzenią do zamieszkania, pracy, rozrywki, spędzania wolnego czasu i zakupów. Wielofunkcyjność inwestycji sprawi, że potrzeby użytkowników z różnych sfer życia będą mogły zostać zrealizowane na miejscu, co zaoszczędzi czas na codzienne dojazdy do Warszawy. Całkowita powierzchnia zagospodarowywanej przestrzeni to 11 ha, a całkowita powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie ok. 70 tys. mkw. Już na etapie przygotowania projektów technicznych Nhood Polska będzie ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREEAM New Construction dla tego obiektu.

W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano stworzenie obiektów o funkcjach rozrywkowych, gastronomicznych i handlowych. Wstępne założenie urbanistyczne i koncepcja architektoniczna zyskały już wstępną aprobatę Wydziału Architektury Urzędu Gminy Piaseczno. W zależności od tempa postępu procesu planistycznego i prac przygotowawczych planowany termin rozpoczęcia budowy pierwszego etapu inwestycji to 2025/2026 rok.