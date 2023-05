ALDI ma 259 sklepów w Polsce, ale ta liczba szybko rośnie. Sieć szykuje w Polsce nowość - dwupoziomowe dyskonty. Testuje również formaty: ekonomiczny i z zakupami przez aplikację. O planach mówi Tomasz Gawlik.

Spożywcza sieć ALDI ma nowy plan.

ALDI ma już 259 sklepów w Polsce. Pierwsza faza rozwoju sieci zakłada 600 otwarć.

ALDI wprowadzi nowe koncepty sklepów. Prace już trwają.

Village Concept to ekonomiczna wersja ALDI, z kolei podstawą City Concept będą zakupy przy pomocy aplikacji.

ALDI wprowadza również nowy format sklepów dwukondygnacyjnych. Pierwsze dwupoziomowe dyskonty powstaną we Wrocławiu i w Markach.

ALDI w Polsce rośnie w siłę. Nie ma miesiąca, w którym nie mówi się o nowym otwarciu. Zbliżacie się do założeń otwarcia 600 sklepów w pierwszej fazie rozwoju?

Tomasz Gawlik, dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci ALDI w Polsce: Faktycznie, w ubiegłym roku zanotowaliśmy rekordową liczbę 50 otwarć i nie zwalniamy. Osiągnięcie pułapu 600 sklepów zakładamy w pierwszej części naszej strategii czyli w okresie jeszcze ok. 5 lat. Oczywiście nasza strategia długofalowa 10-letnia zakłada dalszy intensywny rozwój.

Aktualnie mamy 259 sklepów ALDI w Polsce. Łącznie w 2023 roku zamierzamy otworzyć ok 60 nowych obiektów ALDI - zapowiada Tomasz Gawlik.

Plany na najbliższe miesiące?

Tak jak już wcześniej wspominałem w tym roku chcemy pobić własny rekord, jeśli chodzi o liczbę otwarć. Tegoroczny plan zakłada około 60 nowych sklepów ALDI. Najbliższy kwartał zaowocuje kolejnymi otwarciami m.in. w miejscowości Świecie, Żory oraz Płońsk.

To będą sklepy w obiektach wolnostojących czy stawiacie na najem powierzchni, np. w parkach handlowych?

W pierwszej kolejności skupiamy się na naszych standardowych obiektach wolnostojących ale, oba typy lokalizacji są dla nas ważne.

Tomasz Gawlik, dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji sieci ALDI w Polsce, mat.pras.

Parki handlowe odpowiadają naszym standardom i zyskują dużą popularność, a my – przy tak wysokim tempie ekspansji – bierzemy pod uwagę wygodę zakupów dla naszych klientów.

Jakie są standardy sieci?

Naszym standardem jest wolnostojący obiekt wyposażony w salę sprzedaży o powierzchni ok. 1000 mkw. wraz z dodatkowym pomieszczeniem odpieku oraz przyległym parkingiem przygotowanym na ok 60-80 miejsc postojowych.

Bierzecie pod uwagę nowe formaty? Konkurencyjne sieci dyskontów otwierają np. mniejsze sklepy. Jak będzie w ALDI?

Aktualnie pracujemy nad nowym formatem Village Concept. Projekt ten testujemy razem z naszymi kolegami z Niemiec. Zakłada on ekonomiczną wersję obiektu z zachowaniem dotychczasowych funkcji.

ALDI otworzy w tym roku 60 nowych sklepów, fot. Pixabay

Pracujemy również nad nowym formatem tzw. City Concept, który jest testowany, m.in. w Holandii. Po pomyślnych testach, taki wariant planowany jest również do wdrożenia w Polsce. W sklepie tego formatu klienci będą mieli możliwość robienia zakupów poprzez użycie aplikacji. To rozwiązanie jest alternatywą do kas samoobsługowych, ale również pójściem o krok dalej - zapowiada Tomasz Gawlik.

W Polsce już dziś wprowadzamy natomiast format ALDI Urban, który zakłada budowę sklepu dwupoziomowego. Tego typu obiekty będą powstawać na małych działkach w atrakcyjnych lokalizacjach. Sala sprzedaży będzie znajdować się na poziomie +1, a na poziomie 0 umiejscowiony zostanie parking.

Gdzie i kiedy będzie można zrobić zakupy w dwukondygnacyjnym ALDI?

Takie sklepy powstaną jeszcze w tym roku we Wrocławiu i w podwarszawskich Markach.

Tak będzie wyglądał dwukondygnacyjny ALDI, mat.pras.

Jesteśmy w zaawansowanej fazie przygotowań. Wrocławski sklep będzie miał nieco inny rozkład, bo sala sprzedaży znajdzie się na poziomie 0, ale lokalizacja w Markach będzie w pełni odpowiadać standardom konceptu ALDI Urban - mówi Tomasz Gawlik.

W grę wchodzą głównie duże miasta?

Nie tylko. Chcemy być jak najbliżej klientów, dlatego jesteśmy we wszystkich województwach. Wypełniamy białe plamy zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Potencjał jest ogromny, a my zamierzamy go w pełni wykorzystać.

ALDI powiększa sieć.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl