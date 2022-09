Z pandemicznego głosu najemców centrów handlowych M1 "oczekujemy bardziej elastycznych umów najmu” w Merto Properties urodził się nowy koncept.

Metro Properties w pandemii zachowało 100 proc. najemców swoich centrów handlowych.

Zespół firmy pracował nad nowymi rozwiązaniami dla najemców. Powstała aplikacja, pozwalająca wynająć sklep online.

Najkrótszy możliwy okres najmu w centrum handlowym M1 to 1 godzina.

Zespół Metro Properties w trakcie lockdownu był bardzo zajęty. Jeszcze zanim ogłoszono stan pandemii firma stworzyła grupę do zarządzania kryzysem.

- My lubimy antycypować nie tylko kłopoty, ale i dobre rzeczy na horyzoncie. Chcemy się do tego przygotowywać - mówi Renata Kinde-Czyż, prezes zarządu Metro Properties.

W swoim portfelu firma ma 600 najemców.

- Szybko uwinęliśmy się z negocjacjami i w pandemii nie straciliśmy żadnego. Dalej jednak byliśmy zajęci, bo czuliśmy, że dużo się zmieni. Że nadchodzą istotne zmiany - wspomina Renata Kinde-Czyż.

Renata Kinde-Czyż, prezes zarządu Metro Properties

Spotykali się z całymi zespołami, myśleli o tym, co zrobić. Jak spełnić nowe oczekiwania klientów i nowe oczekiwania najemców.

- Z perspektywy czasu patrząc, kiedy otwieraliśmy nowe centrum handlowe, widzieliśmy, że czego byśmy nie zrobili w akcji marketingowej, to klienci przyjmowali to z zachwytem. Byli zakochani w samym obiekcie. Ale to były inne czasy - mówi Renata Kinder-Czyż.

Dlatego opracowali nową strategię akcji marketingowych.

- Ale oprócz tego stworzyliśmy nowy model biznesowy, antycypujący potrzeby najemców - mówi z dumą szefowa Metro Properties.

Godzinna umowa najmu w M1

Myśląc o powrocie do normalnego działania swoich centrów handlowych robili badania wśród najemców. Pytali, co we współpracy z właścicielem obiektu jest dla najemcy najważniejsze. Sprawdzali, jakie mają potrzeby.

- I pojawiało się takie hasło jak: „oczekujemy bardziej elastycznych umów najmu” - wspomina Renata Kinde-Czyż, prezes zarządu Metro Properties.

Zastanawiali się, co to właściwie dla najemcy znaczy. Z sumy rozważań, warsztatów i burz mózgów urodził im się nowy koncept.

- To jest w pełni zautomatyzowany, obsługiwany przez aplikację sklep. Realny sklep w prawdziwym centrum handlowym, który każdy może sobie wynająć siedząc na fotelu przed telewizorem - mówi szefowa Metro Properties.

Ich propozycja dla najemców łączy bezpośrednio dwa światy.

- Zawsze uważaliśmy, że online musi płynnie łączyć się z offline. Tu nie może być żadnych zgrzytów - mówi Renata Kinder-Czyż.

Minimalny czas najmu sklepu w Metro Properties to godzina. Najemca sam decyduje o tym, jak długo chce wynajmować swój sklep: godzinę, dwie lub trzy godziny. Dwa tygodnie. Miesiąc. Albo rok. A wszystko odbywa się w sposób zdigitalizowany.

Sam sklep jest położony w rzeczywistym centrum handlowym. Jest w pełni wykończony i wyposażony. Przestrzeń jest urządzona modułowo. Najemca sam może sobie dobrać meble, w zależności od tego, do jakiej półki klientów apeluje.

- To jest nasze genialne rozwiązanie, szczególnie przydatne dla nowych, wchodzących właśnie do centrum handlowego najemców - przekonuje Renata Kinde-Czyż.

Najemcy nie muszą już - trochę na ślepo - wierzyć, że im się uda. Mogą to sobie sprawdzić. Mogą wejść do centrum na godzinę i na żywo zobaczyć, czy resztka kolekcji się sprzeda, czy asortyment jest atrakcyjny i trafiony. Bez zobowiązywania się do niczego w żadnych długoterminowych umowach.

Kiedy przedstawiali swoją aplikację rozmawiając z najemcami, na początku była trochę konsternacja. Ale rozwiązanie się przyjęło.

- Jesteśmy z tego naprawdę dumni. Myślę, że tego typu zmiany myślenia i działania będą coraz bardziej potrzebne w każdym centrum handlowym - podsumowuje Renata Kinde-Czyż.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl