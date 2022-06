Rituals Cosmetics i Aromas Artesanales otwierają sklepy w Galerii Katowickiej

Z końcem lipca w Galerii Katowickiej otworzy się kolejny w Polsce sklep Rituals Cosmetics.

W maju w Galerii otwarto pierwszy w Polsce salon Aromas Artesanales.

Z początkiem czerwca w centrum handlowym ruszył Festiwal Słodyczy, który przez miesiąc będzie wzbogacał ofertę Galerii o oryginalne słodycze.

Od czerwca w obiekcie można też zobaczyć wystawę pajęczaków.

Trendy na rynku centrów handlowych wyraźnie podążają w kierunku dywersyfikacji oferty, w tym także sięgania po koncepty pop-up, wprowadzające powiew nowości w najczęściej stabilny dotąd tenant-mix. W tym kierunku podąża też Katowicka – odpowiadając na potrzeby różnych grup odbiorców i wykraczając poza typową ofertę handlowo-usługową. W zgodzie z taką strategią rozwoju otworzyła się na tak wyjątkowe koncepty, jak uruchomiony wiosną tego roku butik cyrkularny, czy wystawa pająków – nietypowa lekcja przyrody na żywo.

Kultowe marki kosmetyczne w Galerii Katowickiej

W maju w Galerii Katowickiej otwarto pierwszy w Polsce salon Aromas Artesanales – marki wywodzącej się z Hiszpanii. Ma w swojej ofercie 220 wód perfumowanych, zapachy niszowe, a także zapachy do wnętrz, samochodów oraz kosmetyki naturalne. Jak dotąd produkty Aromas docenili mieszkańcy kilku krajów Europy Zachodniej, teraz marka postanowiła rozszerzyć obszar działania. Jej znakiem rozpoznawczym są klimatyczne wnętrza salonów, co odzwierciedla podejście twórców Aromas Artesanales do świata zapachów i obcowania z ich produktami.

Z końcem lipca w Katowickiej otworzy się kolejny w Polsce sklep kultowej już marki Rituals Cosmetics, mającej rzesze fanek i zachwycającej konceptem i wystrojem wnętrza. Marka ta jest kojarzona nie tylko z najwyższej jakości kosmetykami do kąpieli, do pielęgnacji ciała oraz produktami do domu, ale też z działaniem w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Po sklepie Rituals można spodziewać się pięknie zagospodarowanej przestrzeni – obok przemyślanej ekspozycji produktów, ułożonych zgodnie z kolorystyką kolekcji, w katowickim salonie pojawi się drzewo sakury, czyli japońskiej wiśni, stanowiące element charakterystyczny wystroju każdego sklepu Rituals na świecie.

Koncepty pop-up dla kolekcjonerów wrażeń

Rynek stawia na nowe doświadczenia zakupowe, których wyróżnikami są tymczasowość, spontaniczność i dostarczanie klientom ciągle nowych emocji. Stoiska i sklepy pop-upowe to kolejne powody do odwiedzin, budujące więź klientów z miejscem, która zawsze ma w ofercie coś ciekawego. W tym trendzie Galeria Katowicka odnalazła się doskonale, oferując klientom nowe doświadczenia zakupowe oraz wychodząc z ofertą w sposób odmienny od dotychczasowego.

Doskonale wpisują się tutaj sezonowe stoiska, oferujące zupełnie nowe doświadczenia kulinarne i nie tylko. Z początkiem czerwca ruszył w Katowickiej Festiwal Słodyczy, który przez miesiąc będzie wzbogacał ofertę Galerii o oryginalne słodycze: żelki, cukierki krówki w wielu smakach, orzechy w czekoladzie, czy słodycze rodem z Turcji. W strefie food court pojawił się natomiast automat Vending Mini Melts z lodami kuleczkowymi, produkowanymi metodą kriogeniczną. W ofercie obok lodów na bazie mleka są także wegańskie sorbety. Do końca lipca dostępne dla klientów Galerii Katowickiej będzie również stoisko Sezonowych Owoców.

Oczekiwania klientów są czytelne – oprócz satysfakcjonującej oferty modowej i kulinarnej osoby odwiedzające centra handlowe oczekują oferty rozrywkowej, wykraczającej poza będące już standardem kina czy bawialnie – mówi Stefania Kempa, Tenants Relations Manager w Galerii Katowickiej.

– We wzbogacaniu oferty handlowej konieczne jest wyjście poza schematy i proponowanie klientom doświadczeń dotąd z centrami handlowymi niekojarzonych – dodaje.

Krokiem w kierunku realizacji tego planu jest między innymi wynajem lokalu dla wystawy pajęczaków, która w Katowickiej dostępna jest od czerwca. Jest to kolejna propozycja ciekawego spędzenia czasu wolnego, z jaką do mieszkańców regionu wychodzi Katowicka. W ramach wystawy pokazywane są pająki i skorpiony z różnych zakątków świata i szerokości geograficznych – wśród nich gatunki bardzo niebezpieczne, ale i takie, które można wyjąć z terrarium do pamiątkowej fotografii. Doświadczeni opiekunowie pajęczaków dzielą się z odwiedzającymi przyrodniczymi ciekawostkami. Formułę wystawy wzbogacają plansze 3D, gry dla dzieci, instalacje artystyczne, rzeźby i filmy.

Zmiany w naszym tenant-mix potwierdzają, że galerie handlowe to nie tylko miejsca zakupów, ale również poszukiwania doznań, spotkań towarzyskich i ciekawego spędzania czasu wolnego. Wystawa pająków to jeden z przykładów wzmocnienia naszej oferty o propozycję rozrywki dla całych rodzin, z dużym walorem edukacyjnym. Umiejscawianie w ofercie nowych konceptów, które wzbogacają ofertę i trafiają w gusta naszych klientów to wyzwanie i jednocześnie źródło dużej satysfakcji, zwłaszcza, jeśli w ślad za tym idzie rosnąca z miesiąca na miesiąc liczba odwiedzających nasz obiekt – mówi Joanna Bagińska, dyrektor Galerii Katowickiej.

W tym roku do najemców Katowickiej dołączyli również: salon jubilerski Goldrun oraz mBank i Santander (stoiska na pasażu). W lipcu swoją lokalizację zmieni także biuro podróży Itaka, zwiększając tym samym wielkość lokalu.