Galeria Dominikańska we Wrocławiu świętowała otwarcie sklepu Rituals Cosmetics.

Z tej okazji czekają na Was prezenty i świetne promocje: 🌿Pianka pod prysznic w cenie 30 zł, 🌿Patyczki zapachowe mini przy zakupach za 190 zł - informuje Galeria Dominikańska na portalu Facebook.

Galeria Dominikańska we Wrocławiu należy do Atrium European Real Estate Limited. Najemcami wrocławskiego centrum handlowego są m.in.: Media Markt, Reserved, Apart, CCC, Cropp, Cukiernia Sowa, Deichmann, Diverse, Douglas, Empik, Homla i Kazar.

We wrześniu marka Rituals Cosmetics świętowała otwarcie swojego 1000. sklepu na świecie. Sklepy Rituals charakteryzuje pięknie zagospodarowana przestrzeń, która w wyjątkowy sposób oddaje klimat marki, pozwalając doświadczyć prawdziwego brand experience.

Oprócz przemyślanej ekspozycji produktów, ułożonych zgodnie z kolorystyką kolekcji, w każdym sklepie znajdziemy drzewo Sakury, czyli japońskiej wiśni, stanowiące element charakterystyczny wystroju każdego sklepu Rituals na świecie.

Klienci mają też okazję na chwilę relaksu przy water island, czyli pięknej kamiennej umywalce, gdzie specjalnie wyszkolony personel przeprowadza 3-etapowy masaż dłoni z wykorzystaniem kultowych kosmetyków Rituals.

