Rituals Cosmetics uruchamia kolejną lokalizację we Wrocławiu. Na początku września nowy sklep pojawi się w galerii Magnolia Park.

Rituals Cosmetics rośnie w Polsce.

Marka nowy sklep otworzy w Magnolia Parku.

Rituals ma już lokalizację we Wrocławiu, która działa w Galerii Dominikańskiej.

6 września we wrocławskim Magnolia Parku swoje podwoje dla klientów otworzy Rituals Cosmetics. Z okazji otwarcia przewidziano specjalne oferty:

torby z niespodziankami dla pierwszych 50. osób, które zrobią tego dnia zakupy

bestsellerowa pianka będzie dostępna w promocyjnej cenie

do zakupów za min. 190 zł dołączone zostaną małe patyczki zapachowe z kolekcji klasycznych.

Marka Rituals Cosmetics powstała w 2000 r. w Amsterdamie. Oferuje kosmetyki oraz produkty do domu w ponad 36 krajach. Ma ponad 1 tys. sklepów, 3 tys. punktów w ramach shop-in-shop oraz 5 obiektów spa. Pierwszy stacjonarny sklep Rituals w Polsce został otwarty w sierpniu 2021 r. w Westfield Arkadia w Warszawie. W Polsce marka ma ponad 30 lokalizacji.

Magnolia Park to centrum handlowe we Wrocławiu, które oferuje swoim klientom ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Łączna powierzchnia handlowa obiektu wynosi 100 tys. mkw., a zmotoryzowani klienci mogą skorzystać z prawie 3 tys. darmowych miejsc parkingowych.

Wśród najemców znajdują się takie marki jak: Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A, Reserved, CCC, Deichmann, KappAhl, Carry, New Yorker, TK Maxx oraz HalfPrice. Centrum handlowe oferuje także bogatą ofertę jubilerską oraz sportową, w tym marki jak Apart, Jubitom, Yes, W.Kruk, Pandora, Tous, Savicki, Swarowski, Decathlon, Intersport, Martes Sport oraz Regatta Great Outdoors. Na terenie Magnolia Park znajduje się także plac zabaw dla dzieci i strefa street workout.

