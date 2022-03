Rituals Cosmetics podniesie prestiż Atrium Promenada

Holenderska marka Rituals Cosmetics wybrała Atrium Promenada na lokalizację swojego sklepu.

To kolejny najemca z kategorii premium, który już wkrótce wzmocni portfolio galerii.

Nowy lokal będzie usytuowany na poziomie 0, na przeciwko Zary.

Rituals Cosmetics to pierwsza marka na świecie oferująca zarówno kosmetyki do ciała, jak i domu. W ofercie znajdą się produkty do pielęgnacji, kąpieli, makijażu, perfumy, dyfuzory i świece zapachowe oraz luksusowe zestawy podarunkowe. To, co je wyróżnia, to najwyższej jakości skład i luksusowe kompozycje zapachowe, autorstwa mistrzów sztuki perfumiarstwa znanych na całym świecie. Marka dostępna w aż 33 krajach, posiada nie tylko sklepy stacjonarne, ale i własne miejskie centra SPA. Ponadto, jej asortyment jest również do nabycia w liniach lotniczych, na wycieczkowcach, promach, jak również w hotelach.

Atrium Promenada cieszy się zaufaniem zagranicznych inwestorów

– Mimo trwającej przebudowy drugiej części naszej galerii, nieustająco pracujemy również nad wzbogacaniem portfolio Promenady. Cieszy nas fakt, że do grona marek premium już wkrótce dołączy rozpoznawalna niemal na całym świecie firma kosmetyczna. To dowód na to, że nieustająco cieszymy się zaufaniem zagranicznych inwestorów, a podejmowane przez nas prace modernizacyjne jedynie zachęcają do współpracy z nami kolejnych najemców. Jesteśmy zdeterminowani do tego, by po zakończeniu przebudowy Promenady zaoferować naszym klientom jeszcze bogatszą propozycję – zarówno pod względem konceptów handlowych, jak i starannie wyselekcjonowanych brandów – mówi Tomasz Hofman, dyrektor Atrium Promenada.

W Atrium Promenada trwa przebudowa drugiej części obiektu

Jest to kontynuacja prac, których I etap ukończono jesienią 2018 roku. Zmiany obejmą kompleksową modernizację wnętrza galerii od strony ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz remodeling wejścia do centrum handlowego od tej ulicy. Pod względem architektonicznym galeria po transformacji zyska jednolity spójny charakter, swoim designem nawiązując do najbardziej znanych ulic modowych i kultowych domów towarowych światowych stolic mody.

W trakcie trwających prac modernizacyjnych Atrium Promenada funkcjonuje normalnie. Do dyspozycji klientów jest główna część centrum handlowego (odnowiona w 2018 roku) z ofertą ponad 100 marek. Kino Cinema City, Carrefour, strefa restauracyjna Republika Smaku oraz przestrzeń zabaw i warsztatów Piąty Wymiar będą działać nieprzerwanie.