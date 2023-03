Marzec to dla marki Rituals Cosmetics wyjątkowo intensywny miesiąc. Rozpoczął się głośnym otwarciem 22.sklepu w Polsce, a dwa kolejne zaplanowane są na 15 oraz 29 marca.

Już w przyszłym tygodniu marka zagości w Bydgoszczy (Zielone Arkady).

Pod koniec miesiąca swoje warszawskie lokalizacje rozszerzy o dodatkowy obiekt – Centrum Handlowe Wola Park.

Będzie to już 8. sklep Rituals na mapie stolicy

Otwarcie w Zielonych Arkadach zaplanowane jest na 15.03 (środa), na godzinę 9:00, natomiast sprzedaż w Wola Park ruszy 29.03 o g.10:00. W obu lokalizacjach pierwszych 50. klientów będzie mogło liczyć na wyjątkowe torby z niespodziankami. Pozostali goście także mogą spodziewać się atrakcyjnych okazji. Bestsellerową piankę pod prysznic oraz peelingi będzie można nabyć w promocyjnych cenach, a do zakupów za min.190zł dołączone zostaną małe patyczki zapachowe z kolekcji klasycznych.

Założyciel i CEO Rituals, Raymond Cloosterman, obecny na otwarciu sklepu Rituals w Domach Towarowych w Warszawie, z dumą ogłosił plany ekspansji marki w Polsce, deklarując podwojenie liczby sklepów w stosunku do minionego roku. Do końca 2023r. marka Rituals będzie miała w Polsce aż 40 lokalizacji! O kolejnych otwarciach będziemy informować wkrótce.

Sklep sieci Rituals. Fot. Mat. pras.

Rituals Cosmetics to marka oddana idei zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia w świecie luksusowych produktów beauty. Umieszczając w jednym portfolio kosmetyki do kąpieli, do pielęgnacji ciała oraz produkty do domu, Rituals proponuje klientom nowy styl życia polegający na zamianie codziennych rytuałów w chwile warte zapamiętania. Każdy produkt jest inspirowany starożytną tradycją i pomaga odnaleźć szczęście w najmniejszych rzeczach. Poprzez szerokie portfolio produktów Rituals do naturalnej pielęgnacji ciała i skóry, zapachów do domu, oraz odzieży home wear, klienci mogą wzbogacić swoje życie o chwile dobrego samopoczucia. Firma Rituals powstała w 2000 roku w Amsterdamie i od tego czasu została uznanym światowym ekspertem w branży w ponad 36 krajach, w metropoliach, takich jak Londyn, Paryż, Hongkong czy Nowy Jork, posiadając łącznie ponad 1000 sklepów, 3000 punktów w ramach shop-in-shop oraz 5 obiektów spa. Dzięki podejściu opartemu o trzy filary: Czystość, Świadomość i Troskę, (Clean, Conscious and Caring) Rituals została dumnym posiadaczem certyfikacji B CorporationTM. Marka jest oddana temu, by nieustannie ulepszać swój wpływ w kwestiach społecznych i środowiskowych – główne założenia to składy w 90 proc. pochodzenia naturalnego oraz opakowania, które będą się nadawały do ponownego napełnienia i/lub recyklingu, czy wykonane z materiałów z recyklingu. Ponadto, Rituals z zapałem wspiera 3 fundacje. Marka Rituals chce być prekursorem wśród luksusowych brandów, który udowodni, że piękno i dobre samopoczucie mogą iść w parze ze zrównoważonym rozwojem.

Rituals. Fot. Mat. pras.

