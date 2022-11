Marka Rituals Cosmetics kontynuuje swoją ekspansję. W listopadzie pojawi się aż w trzech nowych lokalizacjach w Polsce.

We wrześniu marka Rituals Cosmetics świętowała otwarcie swojego 1000. sklepu na świecie.

Tego samego dnia miało również miejsce otwarcie trzeciego sklepu marki w Poznaniu.

Jednak to nie koniec ekspansji Rituals na ten rok, gdyż w listopadzie marka pojawi się aż w trzech nowych lokalizacjach: w łódzkiej Manufakturze oraz dwóch galeriach na mapie Wrocławia (Galeria Dominikańska, Wroclavia).

Już od 9 listopada (godz. 9:30) zakupy w Rituals będą mogli zrobić klienci Galerii Dominikańskiej. Z tej okazji przewidziano wyjątkowe prezenty – przez 10 dni od otwarcia sklepu do zakupów za min. 190 zł dołączone zostaną mini patyczki zapachowe z Classic Collection, kupując produkty o wartości min. 275 zł klienci dostaną mgiełkę do włosów i ciała, a wydając min. 450 zł otrzymają suchy olejek. W tym dniu, kultową piankę pod prysznic będzie można kupić w promocyjnej cenie 30 zł (standardowa cena – 39 zł).

Dwa tygodnie później (23.11) Rituals zawita do drugiej lokalizacji we Wrocławiu. Sklep dla klientów galerii Wroclavia otworzy się o godzinie 9.00. Oprócz możliwości zakupu pianki w atrakcyjnej cenie, z okazji Green Friday (odbywającego się w dniach 21-27.11.2022) wszystkie wkłady uzupełniające zostaną objęte 20 proc. rabatem. Dodatkowo, za zakupy powyżej 275 zł klienci otrzymają w prezencie zapach do wnętrz.

Wrocław to nie jedyne miasto, w którym otwarcia zaplanowano w tym tygodniu, bowiem dwa dni później (25.11) z nowej lokalizacji ucieszą się także mieszkańcy Łodzi. Będzie to drugi sklep Rituals na mapie tego miasta. Ponieważ otwarcie w Manufakturze przypada również podczas celebrowanego przez Rituals Green Friday, na klientów czekać będą atrakcje analogiczne do tych w łódzkiej Manufakturze (20 proc. rabat na wszystkie wkłady uzupełniające oraz zapach do wnętrz za zakupy powyżej 275zł).

Pierwszy stacjonarny sklepw Polsce otworzono w sierpniu ubiegłego roku. Od tego czasu marka rozwija się niezwykle dynamicznie, otwierając aż 15. kolejnych lokalizacji w 7 różnych miastach Polski. Oprócz 6. sklepów w samej Warszawie,dotarł do Poznania, Łodzi, Szczecina, Katowic, Rzeszowa, a także Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk).

Wszystkie sklepy Rituals charakteryzuje pięknie zagospodarowana przestrzeń, która w wyjątkowy sposób oddaje klimat marki, pozwalając doświadczyć prawdziwego brand experience. Oprócz przemyślanej ekspozycji produktów, ułożonych zgodnie z kolorystyką kolekcji, w każdym sklepie znajdziemy drzewo Sakury, czyli japońskiej wiśni, stanowiące element charakterystyczny wystroju każdego sklepu Rituals na świecie. Klienci mają też okazję na chwilę relaksu przy water island, czyli pięknej kamiennej umywalce, gdzie specjalnie wyszkolony personel przeprowadza 3-etapowy masaż dłoni z wykorzystaniem kultowych kosmetyków Rituals.

