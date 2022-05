Rituals otwiera 10. sklep w Polsce

Pierwszy poznański sklep marki znajduje się w Posnanii.

Nowy sklep w Starym Browarze rusza 1 czerwca.

Od premiery Rituals w Polsce minął niecały rok. Do tej pory na mapie Polski zlokalizowanych jest już aż 10 sklepów stacjonarnych. Produkty tej holenderskiej marki można znaleźć w 5. miastach – Warszawie (Arkadia, Sadyba Bestmall, Blue City, Galeria Mokotów, Atrium Promenada), Szczecinie (Galaxy), Poznaniu (Posnania, Stary Browar) oraz trzech galeriach w Trójmieście – Bałtyckiej, Forum i Rivierze.

Wszystkie sklepy Rituals charakteryzuje pięknie zagospodarowana przestrzeń, która w wyjątkowy sposób oddaje klimat marki, pozwalając doświadczyć prawdziwego brand experience. Oprócz przemyślanej ekspozycji produktów, ułożonych zgodnie z kolorystyką kolekcji, w każdym sklepie znajdziemy drzewo Sakury, czyli japońskiej wiśni, stanowiące element charakterystyczny wystroju każdego sklepu Rituals na świecie. Klienci mają też okazję na chwilę relaksu przy water island, czyli pięknej kamiennej umywalce, gdzie specjalnie wyszkolona ekspedientka przeprowadza 3-etapowy masaż dłoni z wykorzystaniem kultowych kosmetyków Rituals.

Otwarcie w Starym Browarze zaplanowane jest na środę, 01.06.2022r. na godzinę 9:00. Dla pierwszych 50 klientów przewidziane są torby z niespodziankami od marki. Dodatkowo osoby, które zrobią zakupy za określoną wartość, również mogą liczyć na prezent – przy zakupie za min. 190 zł otrzymają mini patyczki zapachowe, kupując produkty o wartości min. 275zł dostaną krem do twarzy z ochroną przeciwsłoneczną SPF, a wydając min. 450zł do zakupów dołączony zostanie zapach do wnętrz.