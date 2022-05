Rituals po raz pierwszy w Szczecinie i Poznaniu

Rituals debiutuje w Szczecinie - holenderskie kosmetyki są dostępne dla klientów Galaxy.

Nowy sklep zajmuje 170 mkw. powierzchni Galaxy.

Kolejne otwarcie zaplanowano w Starym Browarze w Poznaniu.

W należącym do EPP centrum handlowo-rozrywkowym Galaxy powstał pierwszy w regionie zachodniopomorskim salon holenderskiej marki Rituals, oferującej artykuły do holistycznej pielęgnacji. Na blisko 170 mkw. klienci szczecińskiego centrum znajdą m.in. kosmetyki do ciała ze składnikami pochodzenia naturalnego oraz zapachowe produkty do domu.

Rozszerzamy naszą ofertę z myślą o konsumentach, którzy chcą podejmować świadome decyzje zakupowe i wybierać marki, którym bliska jest idea zrównoważonego rozwoju. Nasz nowy najemca – Rituals – oferuje dobrej jakości produkty ze składnikami naturalnego pochodzenia i proponuje szereg rozwiązań z myślą o środowisku - mówi Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

- Firma zobowiązała się, że do 2025 r. wprowadzi opakowania umożliwiające w 100 proc. ponowne wykorzystanie lub nadające się do recyklingu. Cieszę się, że kolejna znana, światowa marka wybrała nasze centrum handlowe. Mam nadzieję, że sklep Rituals w Galaxy szybko zyska grono lojalnych klientów, którzy doceniają zakupy w duchu zero-waste – dodaje Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP.

Marka Rituals powstała w 2000 roku w Holandii. W swojej ofercie posiada kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy czy ochrony przeciwsłonecznej oraz zapachowe produkty do domu. Nowy najemca CHR Galaxy deklaruje, że składniki pochodzenia naturalnego stanowią aż 90 proc. składu produktów. W swojej filozofii marka podkreśla znaczenie rytuałów w codziennym życiu, a do współpracy przy tworzeniu unikatowych zapachów zaprasza mistrzów sztuki perfumiarskiej oraz specjalistów od aromaterapii.

Marka pracuje nad biodegradowalnymi opakowaniami oraz umożliwia zakup wymiennych wkładów. Potwierdzeniem stosowania najwyższych standardów w kwestiach społecznych i środowiskowych oraz w zakresie odpowiedzialności biznesu jest uzyskany w tym roku certyfikat BCorp.