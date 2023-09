Sklepy tej marki wyglądają jak salony spa, a produkty są znane w blisko 40 krajach na całym świecie. Rituals, koncept z wyjątkowymi produktami do domu oraz kosmetykami do pielęgnacji ciała, otworzył swój sklep w Magnolia Park.

Holenderska marka Rituals dołączyła właśnie do najemców Magnolia Park.

Nowy salon znajduje się na parterze, naprzeciw sklepu Stradivarius i ma 173 mkw. powierzchni.

Dewizą marki jest zmiana codziennych rytuałów pielęgnacyjnych w chwile warte zapamiętania.

- Pojawienie się marki Rituals w Magnolia Park to dowód na zaufanie jakim obdarzają centrum kolejni najemcy, a także poszerzenie sektora beauty w naszym centrum. Jesteśmy pewni, że szeroka oferta sklepu Rituals zachwyci wielu klientów Magnolia Park – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor Magnolia Park.

Otwarcie Rituals w Magnolia Park, mat.pras.

Salon Rituals w Magnolia Park zaaranżowano w stylu inspirowanym kulturą Dalekiego Wschodu. Wnętrze przypomina relaksujący salon spa, w którego centrum znajduje się kwiat wiśni. Nawiązuje on również do linii kosmetyków Ritual of Sakura (sakura to drzewo wiśniowe).

Marka Rituals powstała w 2000 roku w Amsterdamie i od tego czasu rozwinęła swoją sieć ponad tysiąca sklepów i trzech tysięcy punktów w ramach shop-in-shop w 36 krajach na całym świecie.

Brand koncertuje się na ekologicznym aspekcie produkcji. Składy kosmetyków w 90 proc. mają pochodzenie naturalne, a opakowania nadają się do ponownego napełnienia lub recyklingu.

Nowy salon to kolejne ważne otwarcie w Magnolia Park w ostatnich dniach. 23 sierpnia w centrum handlowym rozpoczął działalność pierwszy na Dolnym Śląsku i piąty w Polsce sklep marki Primark. Było to zdecydowanie jedno z najbardziej wyczekiwanych otwarć w regionie w 2023 roku. 25 sierpnia do najemców Magnolia Park dołączył także Thai Wok będący jedną z najszybciej rozwijających się obecnie sieci restauracji serwujących dania kuchni tajskiej.

