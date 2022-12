W ostatnim czasie do najemców Wroclavii dołączyły 3 nowe marki: Rituals, Teilor i Monnari.

W centrum został otwarty butik Rituals, w którym kupimy kosmetyki do ciała i domu.

Sklep Monnari oferujący kobiece ubrania i dodatki.

Od miesiąca klienci Wroclavii mogą korzystać także z oferty luksusowej biżuterii marki Teilor.

Wroclavia nieustannie poszerza swoją ofertę, tak aby odpowiadać na różnorodne, zmieniające się potrzeby klientów. Cieszymy się, że takie marki jak Rituals, Teilor i Monnari dołączyły do grona naszych najemców. Dążymy do tego, aby zapewnić naszym klientom najlepsze doświadczenia zakupowe i optymalny dobór marek, dzięki któremu każdy klient może znaleźć u nas coś dla siebie – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Rituals we Wroclavii.

Bardzo się cieszymy, że nasz sklep Rituals jest od 23 listopada otwarty dla klientów Wroclavii. Marka rośnie w siłę, więc nie mogło jej zabraknąć w tak chętnie odwiedzanym przez wrocławian centrum handlowym. W naszych sklepach panuje wyjątkowa atmosfera, już sam zapach zachęca do tego, by na chwilę zwolnić, wejść do środka, wypróbować nasze produkty przy Water Island. Szczególnie teraz, kiedy zaczynamy myśleć o prezentach, warto do nas zawitać i z pomocą naszych doradców marki wybrać coś dla siebie lub naszych najbliższych. Serdecznie zapraszamy – mówi Dorota Prat-Carrabin, Country Director Eastern Europe.

Rituals oferuje szeroką linię produktów do pielęgnacji ciała i twarzy, świec zapachowych, perfumowanych patyczków i różnorodnych herbat. Sklep Rituals we Wroclavii charakteryzuje pięknie zagospodarowana przestrzeń, która w wyjątkowy sposób oddaje klimat marki, pozwalając doświadczyć prawdziwego brand experience. Oprócz przemyślanej ekspozycji produktów, ułożonych zgodnie z kolorystyką kolekcji, w każdym sklepie znajdziemy drzewo Sakury, czyli japońskiej wiśni, stanowiące element charakterystyczny wystroju każdego sklepu Rituals na świecie. Klienci mają też okazję na chwilę relaksu przy Water Island, czyli pięknej kamiennej umywalce, gdzie specjalnie wyszkolony personel przeprowadza 3-etapowy masaż dłoni z wykorzystaniem kultowych kosmetyków Rituals. Salon znajduje się na poziomie 0 centrum i zajmuje 190 mkw.

Teilor we Wroclavii.

Teilor to międzynarodowa sieć salonów z luksusową biżuterią, która swój pierwszy sklep na Dolnym Śląsku otworzyła właśnie we Wroclavii. W kolekcjach Teilor znajdują się zarówno produkty ze złota, jak i unikatowa biżuteria wysadzana diamentami oraz produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Jubilerska marka Teilor w swoich wyrobach idealnie łączy za sobą elegancję z nutą nowoczesności. Ta ponadczasowa, szlachetna biżuteria projektowana jest przez doświadczonych jubilerów, a powstawaniu jej towarzyszy wizja tworzenia kolekcji o wyjątkowym designie.

Salony Teilor oferują swoim klientom szeroki wybór oryginalnych i najwyższej jakości produktów ze złota, diamentów i kamieni szlachetnych. Celem marki jest zapewnienie klientom wyjątkowych doświadczeń zakupowych, których nie doznają nigdzie indziej. Salon o powierzchni prawie 80 mkw. znajduje się na poziomie 0 centrum.

Monnari we Wroclavii.

Monnari to polska marka odzieżowa z ponad 20-letnią tradycją, stworzona dla kobiet, które cenią sobie elegancję oraz ponadczasowe stylizacje. Wzornictwo Monnari to jakość, estetyka i najnowsze trendy modowe.

Nowy salon charakteryzuje się ustandaryzowanym dla całej marki Monnari konceptem handlowym, do którego klienci są przyzwyczajeni. Szeroki asortyment ubrań oraz dodatków dostępny jest w sklepie o powierzchni 270 mkw. na poziomie 1 Wroclavii.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl