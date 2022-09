Rituals zmierza do neutralności węglowej

Rituals Cosmetics ogłasza włączenie się do działania na rzecz neutralności węglowej, zobowiązując się do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aby to osiągnąć, firma wyznacza konkretne cele zgodne z Science Based Targets initiative (SBTi) oraz Porozumieniem Paryskim. To zobowiązanie to kolejny, po uzyskaniu certyfikatu B CorpTM, ważny krok w nieustającej podróży marki do zrównoważonego rozwoju.

Marka zobowiązuje się do zmniejszenia emisji CO2 o 50 proc. na każdy produkt do 2030 roku, osiągając neutralność węglową do 2050 roku.

Poza redukcją śladu węglowego Rituals chce również wspierać dekarbonizację poza swoim biznesem.

Jako firma, poza pasją do dbania o dobre samopoczucie naszych klientów, Rituals jest oddany dbaniu o dobro świata i jego zasobów. Zgodnie ze strategią Clean, Conscious & Caring, marka jest zaangażowana w redukcję swojego śladu środowiskowego oraz poprawę stanu naszej planety.

Działania na rzecz klimatu są niezbędne. Rituals przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego na dwa sposoby: redukując emisję gazów cieplarnianych generowanych własnymi działaniami oraz wspierając projekty mające na celu odbudowę środowiska naturalnego.

W przeciągu ostatnich lat marka z sukcesem wprowadziła działania mające na celu redukcję śladu środowiskowego. W nadchodzących latach Rituals kontynuuje i pogłębia swoje działania, skupiając się na: zmianie formulacji na nisko-węglowe składniki, dzięki bliskiej współpracy z dostawcami; rozszerzeniu asortymentu posiadającego opakowania uzupełniające i ciągły rozwój opakowań wielokrotnego użytku; kontynuowaniu rozwoju opakowań nadających się do recyklingu i stworzonych z recyklingowanego materiału; wdrożeniu logistyki o niskim wpływie na środowisko poprzez lokalne zaopatrzenie, wydajną dystrybucję i niskoemisyjny transport oraz redukcji śladu generowanego przez materiały marketingowe oraz promocyjne.

Aby to osiągnąć Rituals aktywnie współpracuje ze swoimi dostawcami oraz podmiotami w branży kosmetycznej. W rezultacie marka wspólnie z innymi firmami B Corp jest częścią B Beauty Coalition. Ponadto Rituals dołączył do EcoBeautyScore Consortium, którego celem jest rozwój ogólnobranżowego systemu oceniającego wpływ kosmetyków na środowisko.

Z tymi założeniami Rituals dołączył do Business Ambition for 1.5°C oraz kampanii Race to Zero realizowanej przez UNFCCC1. Cele Rituals zostały zdefiniowane i oczekują na zatwierdzenie przez SBTi, a następnie zostaną ustanowione przez organizację.

Poza redukcją śladu węglowego Rituals chce również wspierać dekarbonizację poza swoim biznesem. Obecnie marka pozyskuje certyfikowane projekty równoważenia emisji dwutlenku węgla, równoważąc zakres emisji 1 i 2.



Ponadto marka wspiera inicjatywy na rzecz ochrony i odbudowy naturalnego ekosystemu, jednocześnie dążąc do poprawy warunków życia ludzi. Aby to osiągnąć, Rituals zobowiązał się do posadzenia drzewa za każdy sprzedany wkład uzupełniający, dążąc do osiągnięcia celu jakim jest 5 milionów drzew do końca 2022 roku.