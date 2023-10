W czerwcu tego roku Apsys Polska wygrał przetarg na zarządzanie gdyńskim centrum handlowym, którego właścicielem jest UniInstitutional European Real Estate. Apsys odpowiedzialny jest za wszystkie aspekty funkcjonowania obiektu - od koordynacji codziennej pracy wszystkich serwisów zarządzanie umowami najmu, tworzenie strategii i prowadzenie działań marketingowych, opracowanie i realizację strategii leasingowej, wdrażanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, po planowanie długoterminowych działań, mających na celu podniesienie wartości nieruchomości.

Dyrektorką centrum handlowego Riviera z ramienia Apsys Polska została Aleksandra Słowińska, od kilku lat związana z pomorskim rynkiem centrów handlowych.

Wraz z całym zespołem będziemy pracować nad tym, by centrum było jeszcze bardziej przyjazne klientom, mieszkańcom Gdyni i regionu, realizowało cele biznesowe najemców oraz przynosiło zyski właścicielowi. Zaczniemy już za kilka dni od hucznych obchodów okrągłej rocznicy istnienia centrum w obecnym kształcie. Chcemy w ten sposób podziękować mieszkańcom, że od dziesięciu lat są z Rivierą, chętnie robią tu zakupy i spędzają czas. Będzie to również okazja, by pokazać wszystkim najemcom naszą wdzięczność za to, że wybrali Rivierę na rozwój swoich biznesów - mówi Aleksandra Słowińska.