RockCapital rusza z budową kolejnych Rock Parków, które z pewnością zachwycą klientów. Jeden z nich powstanie w Przeworsku. Kolejny Rock Park powstanie w miejscowości Lubanów, w gminie Błaszki.

RockCapital powstanie w Przeworsku przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Dynowską.

Otwarcie retail parku zaplanowane jest na 4 kw. 2023 r.

Kolejny Rock Park powstanie w miejscowości Lubanów przy ul. Ostrzeszowskiej w gminie Błaszki.

Otwarcie teco parku ma się odbyć 4 kw. 2023 r.

Oba parki mają zapewnić łatwiejszy dostęp do szerokiej oferty produktów mieszkańcom mniejszych miejscowości.

W nowych parkach handlowych sieci Rock Park klienci znajdą bogaty wybór sklepów w tym sklepów odzieżowych, z artykułami spożywczymi, z artykułami gospodarstwa domowego oraz wiele innych. W obu parkach handlowych są dostępne sklepy znanych marek, dzięki czemu klienci mają szeroki wybór produktów, które spełniają ich oczekiwania.

Rock Park w gminie Błaszki. Fot. Mat. pras.

Wierzymy, że nasze inwestycje będą doskonałym uzupełnieniem potrzeb usługowo - handlowych mieszkańców Przeworska i Błaszek, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Położenie obu obiektów zostało dokładnie przemyślane i zaplanowane z myślą o klientach. W okresie komercjalizacji dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić różnorodne sklepy, które zaspokoją potrzeby każdego klienta - wyjaśnia Michał Osadczuk, Prezes Zarządu RockCapital.

Rock Park w Przeworsku. Fot. Mat. pras.

Rock Park, który powstanie w Przeworsku oferuje blisko 6800 mkw. powierzchni handlowej z licznymi sklepami znanych marek, takich jak Biedronka, Media Expert, Pepco, Dealz, Martes, Orange, Kaes, Sinsay, dyskont tekstylny oraz sklep z artykułami gospodarstwa domowego, dla majsterkowiczów, artykułami papierniczymi, zabawkami oraz produktami drogeryjnymi i kosmetycznymi. Dodatkowo przed obiektem znajdować się będzie 170 wygodnych miejsc parkingowych dla klientów. Parking zostanie wzbogacony o stację ładującą dla samochodów elektrycznych, która powstanie we współpracy z operatorem sieci ładowania pojazdów elektrycznych, firmą ChargeEuropa. Rock Park zaprojektowany został z myślą o wygodzie i komforcie klientów, a dzięki swojej dogodnej lokalizacji przy jednej z głównych ulic Przeworska oraz tuż przy stacji kolejowej, ułatwi dojechanie mieszkańcom okolicznych miejscowości.

Rock Park w Przeworsku. Fot. Mat. pras.

Kolejną inwestycją RockCapital jest Rock Park w Lubanowie, gmina Błaszki, o powierzchni blisko 2100 mkw. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców tej okolicy, którzy szukają wygodnego i nowoczesnego miejsca do robienia zakupów. W parku handlowym znajdą szeroki wybór sklepów i usług, w tym takich renomowanych marek jak Rossmann, Biedronka, Świat Prasy czy Pepco. Dzięki temu Rock Park przyciągnie wielu zainteresowanych klientów, którzy szukają najlepszych produktów w najlepszych cenach. Dla komfortu klientów zostanie również przygotowany duży i wygodny parking, który oferuje, aż 60 miejsc. Parking zostanie wzbogacony o stację ładującą dla samochodów elektrycznych, która powstanie we współpracy z operatorem sieci ładowania pojazdów elektrycznych, firmą ChargeEuropa.

Rock Park w Lubanowie, gmina Błaszki. Fot. Mat. pras.

W RockCapital w pełni angażujemy się w rozwój naszego portfolio, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię inwestycyjną, aby zapewnić sukces naszych Rock Parków. Jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu inwestycji jest ich lokalizacja — tłumaczy Jakub Linka, Wiceprezes Zarządu RockCapital.

Rock Park w Lubanowie. Fot. Mat. pras.

RockCapital z wieloma sukcesami rozwija sieć parków handlowych w całej Polsce. Działa pod marką RockPark, której klientami są renomowane sieci handlowe, zarówno globalne, jak i lokalne. Firma profesjonalnie zajmuje się całym procesem inwestycyjnym, poprzez znalezienie atrakcyjnych lokalizacji, komercjalizację powierzchni, aż po budowę i przekazanie do użytkowania gotowych obiektów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl