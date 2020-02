RODO dla sektora handlu w konsultacjach społecznych

Polska Rada Centrów Handlowych, we współpracy z firmami członkowskimi, przygotowała zbiór zasad przetwarzania danych osobowych, kluczowych dla branży nieruchomości handlowych. Projekt kodeksu RODO jest na etapie konsultacji społecznych, by wypracować wspólne stanowisko sektora handlu.

Minęły niemal 2 lata od wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jednak hasło RODO nadal stanowi wyzwanie i wzbudza liczne wątpliwości wśród przedsiębiorców. Z tego powodu Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) podjęła inicjatywę utworzenia kodeksu postępowania dla sektora miejsc handlu, który ma ułatwić właściwe i skuteczne stosowanie nowych przepisów poprzez wypracowanie jednolitych praktyk w branży. Aktualne przepisy przewidują możliwość tworzenia branżowych kodeksów postępowania, które mają ułatwić właściwe i skuteczne stosowanie nowych przepisów poprzez wypracowanie jednolitych praktyk. Kodeksy, o których mowa w art. 40 RODO, mogą być tworzone przez organizacje reprezentujące administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe oraz powinny uwzględniać specyfikę przetwarzania danych osobowych w danym sektorze.

PRCH przygotowała nowy dokument nie tylko, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, ale również pomóc w budowaniu zaufania klientów i kontrahentów podmiotów działających na rynku nieruchomości handlowych w Polsce. Kodeks RODO dla sektora handlu uwzględnia specyfikę przetwarzania danych osobowych w branży, dzięki czemu ma szansę stać się efektywnym narzędziem.

Projekt jest na etapie konsultacji społecznych. Każdy, kto chce się zaangażować w tę inicjatywę może pobrać projekt kodeksu RODO ze strony PRCH i zgłosić swoje uwagi do 29 lutego 2020. Wystarczy wypełnić gotowy formularz, również dostępny na stronie PRCH, i przesłać go na adres: konsultacjekodeksrodo@prch.org.pl, by zabrać głos w tej sprawie.

Lojalność klientów i partnerów biznesowych buduje się na podstawie zaufania, a to wymaga przejrzystości działania podmiotów gospodarczych. Stoimy przed szansą stworzenia jasnych i precyzyjnych zasad etyki postępowania wewnątrz branży nieruchomości handlowych, które będą miały realny wpływ na standardy ochrony danych osobowych w branży, która zatrudnia ponad 400 tyś. pracowników. Po ponad 12 miesiącach prac grupy ekspertów z 13 firm członkowskich PRCH będących liderami tego projektu, mamy zaszczyt oddać projekt do szerokich konsultacji społecznych. Mamy nadzieję, że zarówno organizacje pozarządowe, właściciele nieruchomości oraz sieci handlowo-usługowe, jak i pozostałe z ponad 200 firm zrzeszonych w stowarzyszeniu będą chciały podzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami, by ostateczny kształt kodeksu RODO dla sektora handlu odpowiadał w jak największym stopniu na potrzeby branży – mówi Radosław Knap, Dyrektor Generalny PRCH.