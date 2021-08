Rodzice nie będą oszczędzać na wyprawce szkolnej

Opiekunowie przygotowują się jednak na różne scenariusze. Obok zakupu artykułów szkolnych i papierniczych ważna jest dla nich odpowiednia organizacja miejsca do nauki w domach.

Większe wydatki

62% badanych przez SW Research rodziców wyda na wyprawkę szkolną więcej niż rok temu. Co trzeci respondent przeznaczy na zakupy dla jednego dziecka od 301 do 500 zł. Jednocześnie do 29% (o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku) wzrósł odsetek rodziców, którzy zamierzają wydać na ten cel od 501 do 700 zł. Co siódmy respondent (14%) jest gotowy na koszt do 1000 zł. Tyle samo osób (14%) planuje zmieścić się w przedziale 101-300 zł.

Zgodnie z potrzebami

Widoczne są dwa podejścia do kupna wyprawki. 58% osób deklaruje, że kupi tylko te produkty, które wymagają wymiany. Nieco mniejsza grupa badanych dostrzega potrzebę skompletowania od podstaw całej wyprawki. Spore zakupy czekają także rodziców minimum dwójki dzieci – 45% przyznaje, że może wykorzystać tylko niewielką część dotychczasowej wyprawki starszego dziecka, aby wyposażyć młodsze na nowy rok szkolny.

Wspólna decyzja

Aż 90% rodziców wybiera produkty do szkoły wspólnie z dziećmi. Niemal co trzeci badany w pierwszej kolejności kieruje się opinią dziecka i, co ciekawe, aż 60% opiekunów jest w stanie zapłacić więcej za produkt, który podoba się uczniowi. Wśród najważniejszych cech, które muszą spełniać elementy wyprawki, respondenci wymieniają trwałość, jakość i funkcjonalność. W siłę rośnie trend eko – ponad 60% Polaków zwraca uwagę na to, czy artykuły szkolne produkowane są w zrównoważony sposób, bez szkody dla środowiska. Potwierdzają to obserwacje Empiku i stale rosnące zainteresowanie produktami z certyfikatami ekologicznymi. Marka ma w ofercie ponad 300 artykułów szkolnych uznanych przez niezależne organizacje za przyjazne naturze i stale ją rozszerza.

Lista zakupów

Zeszyty i notatniki, długopisy i ołówki, ubrania i obuwie, podręczniki oraz inne przybory piśmiennicze (np. linijka, cyrkiel) – to produkty najczęściej wymieniane na listach zakupowych (powyżej 70% wskazań). W dalszej kolejności rodzice deklarują także potrzebę uzupełnienia wyprawki o pomoce do poszczególnych przedmiotów (powyżej 60% wskazań), np. lektury szkolne. Zakup piórnika czy tornistra deklaruje co druga osoba – odpowiednio 54% i 53%.