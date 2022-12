Mimo licznych przeciwności marce Multi Ice Group po raz kolejny udało się utrzymać pozycję lidera polskiej franczyzy, który aktualnie może pochwalić się łącznie 400 punktami we wszystkich markach. Trzeba jednak pamiętać, że przy całorocznych konceptach takich jak Crazy Dog i BuBu Bubble Tea nowe punkty otwierają się przez cały czas. Przedstawiciele MIG spodziewają się, że do końca roku ta liczba jeszcze wzrośnie.

Plany na 2023? Na pewno będziemy zaskakiwać unikalnymi koncepcjami. Jedną z nowości, o której dziś możemy komunikować to możliwość leasingu lub wynajmu gotowej wyspy pod marką BuBu Bubble Tea w wybranej galerii handlowej. W markach lodowych w przyszłym sezonie planujemy akcję promocyjną franczyzy bez opłat franczyzowych – mówi Radosław Charubin .

Marka chce przede wszystkim utrzymać jakość, a przy rosnących kosztach produktów jest to możliwe tylko gdy podnosi się ceny. Podwyżki są jednak racjonalne i proporcjonalne do wzrostów na rynku.



Nie narzekamy na nudę. W naszej firmie pracuje w sezonie zimowym ponad 100 osób, a w sezonie letnim jeszcze więcej i te wszystkie osoby są do usług naszych klientów franczyzowych. Staramy się cały czas rozwijać, wprowadzać nowości, które pomogą nam, ale też naszym franczyzobiorcom, być bardziej konkurencyjnym na rynku. Świat idzie do przodu, bardzo szybko się zmienia dzięki Internetowi i szybkiemu przepływowi informacji. I my za tym musimy nadążać. Aktualne trendy w gastronomii pokazują, jak bardzo istotny jest produkt, jego skład i wartości odżywcze. Stąd w najbliższym czasie skupimy się na produkcie, m.in. wprowadzimy bezcukrowe Bubble Tea – dodaje Radosław Charubin.