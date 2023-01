W 2022 roku centra handlowe Klépierre poszerzyły swoją ofertę o kolejne marki, a wybrane sklepy pojawiły się w nowej odsłonie.

Wśród licznych atrakcji dla klientów w centrach handlowych Klépierre nie zabrakło konkursów, promocji i specjalnych wydarzeń.

W galeriach przeprowadzone zostały również inicjatywy charytatywne.

Mogli do nich przyłączyć się wszyscy odwiedzający.

Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania klientów, centra handlowe Klépierre rozbudowały swoje portfolio o marki z różnych kategorii. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w galeriach zadebiutowały kolejne nowe sklepy, wzbogacając ofertę z takich segmentów, jak zdrowie i uroda, moda, rozrywka oraz gastronomia.

Do Poznań Plaza zawitały takie marki, jak Rituals Cosmetics, Change Lingerie czy Evolution. Rozszerzona została także oferta gastronomiczna o restaurację Express Oriental. Sklepy 4F i Taranko zmieniły lokalizację oraz powiększyły powierzchnie. Unowocześniona i odświeżona została także kawiarnia So!Coffee.

W galerii Sosnowiec Plaza swój nowy sklep otworzyła modowa marka dla kobiet – Femestage. W Ruda Śląska Plaza z kolei zadebiutowały salony Monnari i Vision Express, a sklep firmowy Orange zmienił lokal na większy.

W galerii Sadyba Best Mall w Warszawie pojawiły się nowe butiki Intimissimi Uomo, Tezenis i Triumph. Z okazji otwarcia salonu hiszpańskiej marki biżuteryjnej – TOUS na klientów czekało wiele niespodzianek, m.in. TOUS Piercing Studio. Warszawska galeria wprowadziła też udogodnienie dla fanów motoryzacji – bezpłatną stację ładowania aut elektrycznych Charge Europa.

Galeria Lublin Plaza przywitała nowych najemców z segmentu zdrowie i uroda. Wśród nich znajdują się salony optyczne Fielmann czy Kodano Optyk, w których klienci kupią m.in. oprawki z autorskich kolekcji, jak i największych światowych marek. Uruchomiono również automat do sprzedaży m.in. miękkich soczewek kontaktowych. Ponadto w galerii zadebiutowała popularna marka drogerii Hebe, oferująca bogaty wybór kosmetyków i artykułów do makijażu oraz pielęgnacji, a także liczne zapachy dla kobiet i mężczyzn. Z kolei oferta gastronomiczna wzbogaciła się o punkt partnerski Czas na herbatę, z szerokim wyborem herbat i kaw ziarnistych z całego świata.

Lublin Plaza ma też świetne wieści dla miłośników mody w związku z podpisaniem umów najmu z Grupą CCC dotyczących otwarcia salonu marki eobuwie.pl z kolekcjami najlepszych polskich i światowych marek, oraz sklepu HalfPrice – nowego konceptu w kategorii off-price. Klienci znajdą w nim szeroką gamę produktów znanych marek w bardzo atrakcyjnych cenach – nawet do 80 proc. taniej. HalfPrice oferuje odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. Ponadto salon obuwniczy CCC już obecny w Lublin Plaza, pojawi się w nowej odsłonie przy okazji zmieniając lokalizację. Więcej szczegółów na temat planowanych otwarć nowych sklepów w Lublin Plaza już niebawem.

Grupa CCC podpisała także umowy najmu w galerii Rybnik Plaza, w której zostanie otwarty sklep HalfPrice oraz salon CCC ze specjalną strefą eobuwie.pl. Więcej szczegółów na temat planowanych otwarć nowych sklepów już wkrótce.

Wizyta w centrum handlowym może też dostarczyć odwiedzającym porcję niezapomnianej rozrywki. W galeriach w Lublinie i Warszawie otworzono salon gier zręcznościowych Game Point. Dodatkowo Lublin Plaza rozwinęła swoją ofertę rozrywkową o Galerię Selfie Fun, w której można zrobić sobie zdjęcia w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Z myślą o fankach ekologicznego stylu życia zorganizowano zaś Eco Women Day. Oprócz tego w Rybnik Plaza, Lublin Plaza oraz Sadyba Best Mall w Warszawie powstały punkty metamorfozy dla miłośniczek modnych stylizacji. W #RybnikPlazaAtelier#PlazaAtelier i #SadybaAtelier na klientki gotowe na spektakularne zmiany czekali styliści, w tym słynny Harry Jefferson, wizażysta celebrytów, który dla użytkowników Multi!Apki poprowadził wyjątkowe warsztaty.

Z kolei w Poznań Plaza jedną z wielu atrakcji były m.in. targi Flower Market, będące okazją do zakupu roślin i akcesoriów ogrodniczych, zasięgnięcia porady specjalistów w zakresie pielęgnacji roślin oraz ich doboru do poszczególnych typów wnętrz. W wakacje dzięki akcji Multi!Lato stali klienci mogli samodzielnie skanować paragony, zbierać punkty, wymieniać je na atrakcyjne nagrody, a także odpocząć w wakacyjnej strefie chillout.

Centra handlowe Klépierre podejmują szereg działań promujących społeczną odpowiedzialność. Podobnie jak w latach ubiegłych, także w 2022 roku wiele wydarzeń miało realne przełożenie na praktyczną pomoc potrzebującym. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w galeriach zostały przeprowadzone inicjatywy, których celem było zachęcenie wszystkich odwiedzających do wspólnego pomagania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym jej utratą. Stowarzyszenie zapewnia swoim podopiecznym nie tylko opiekę rodziny zastępczej, lecz także kompletne wsparcie z całym zapleczem specjalistycznej pomocy. W galeriach Sadyba Best Mall w Warszawie, Lublin Plaza, Poznań Plaza, Rybnik Plaza, Sosnowiec Plaza oraz Ruda Śląska Plaza odbyła się akcja pod hasłem SOS Multi!Wsparcie, w ramach której za każdego nowego użytkownika aplikacji lojalnościowej Multi!Apka zostało przekazane wsparcie materialne na rzecz Programu Umacniania Rodziny SOS Rodzinie, który oferuje szeroko zakrojoną pomoc rodzinom i dzieciom w kryzysie. Z kolei Dzień Dziecka w centrach Sadyba Best Mall, Poznań Plaza, Lublin Plaza stał się nie tylko okazją do dobrej zabawy w Indian, lecz także umożliwił pomoc dla SOS Wioski Dziecięce. Akcja miała komponent charytatywny i oznaczała wsparcie określoną kwotą podopiecznych organizacji. Kolejna podobna inicjatywa to Zmalujmy Graffiti!. W jej ramach powstały kolorowe murale przygotowane wspólnie z lokalnymi artystkami.

Pracownicy Klépierre z całej Europy włączyli się też w pomoc uchodźcom z Ukrainy, przekazując artykuły pierwszej potrzeby, w tym koce, ręczniki i śpiwory. Prowadzone były również inicjatywy edukacyjne m.in. wspierające akcję społeczną Weekend Walki z Rakiem, której celem była promocja badań profilaktycznych oraz zachęcenie kobiet do wykonywania mammografii. Na terenie galerii realizowane były także działania najemców, m.in. mające na celu walkę z marnowaniem żywności w ramach współpracy z Too Good To Go.

