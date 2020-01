Rok rynkowych debiutów w Echo

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 28 sty 2020 10:14

Galeria Młociny przyciągnęła do stolicy wyczekiwaną markę odzieżową Primark. Browary Warszawskie zostały wybrane na lokalizację pierwszej restauracji Roberta Lewandowskiego oraz debiut Craft&Beer Kumpel Atelier, autorskiego konceptu założyciela restauracji Baczewskich. Katowickie Libero postawiło natomiast na rozbudowanie na niespotykaną skalę swojej propozycji rozrywkowej i w 2019 roku zorganizowało 150 wydarzeń dla lokalnej społeczności oraz wystartowało z inicjatywą Plac do Radości. 2019 rok zdecydowanie należał do rynkowych debiutów.