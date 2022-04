Romet kupił sieć sklepów stacjonarnych

Romet, największy polski producent rowerów, kupił sieć stacjonarnych, wielkopowierzchniowych sklepów rowerowych z asortymentem sportowym Prorowery.pl. Fot. Mat. prasowe









Romet, największy polski producent rowerów, kupił sieć stacjonarnych, wielkopowierzchniowych sklepów rowerowych z asortymentem sportowym Prorowery.pl. To 45 placówek o łącznej powierzchni ponad 30 tys. mkw. w miejscowościach na terenie całego kraju, w których Romet nie posiadał do tej pory swoich placówek. Do końca roku firma planuje otworzyć kolejnych 30-35 salonów.