Ropuchy z Avenidy czeka przeprowadzka

Avenida Poznań przeprowadzi relokację populacji ropuchy zielonej żyjącej w zbiorniku retencyjnym przy ul. Matyi. Specjalny zbiornik wybudowany przez Avenidę na terenie Hipodromu Wola zostanie nowym domem dla ponad 300 ropuch żyjących do tej pory w centrum Poznania.

Relokacja, przeprowadzona z udziałem ekspertów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obejmująca odłowienie i przeniesienie ropuch, rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia.

Będzie to jedna z największych akcji w Polsce mająca na celu ochronę zagrożonych płazów.

Przeprowadzka ropuch spowodowana jest koniecznością doprowadzenia terenu, na którym bytują do pierwotnego stanu. Zbiornik retencyjny przy Matyi stanowił rozwiązanie tymczasowe.

– Znajdująca się pod ścisłą ochroną prawną ropucha zielona (Bufotes viridis) to jeden z najciekawszych płazów żyjących w Polsce. W przeciwieństwie do większości przedstawicieli tej grupy zwierząt gatunek ten całkiem dobrze czuje się w miastach. Ropuchy zielone spotkać możemy także w obszarach podmiejskich, w wielu wsiach oraz bardzo często w starych żwirowniach. W zbiorniku obok Avenidy żyje około 300 – 400 tych sympatycznych stworzeń, które teraz czeka przeprowadzka. Jest to gatunek ściśle chroniony i zanikający. Głównym powodem tego procesu jest postępująca urbanizacja i zanikanie ich siedlisk oraz miejsc rozrodu – mówi Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ropuchy zielone wpisały się na stałe w koloryt Poznania. Można je spotkać w Rosarium na Cytadeli czy w Parku Rataje – dodaje Kaczmarski.

– Przeprowadzka ropuch spowodowana jest koniecznością doprowadzenia terenu, na którym bytują do pierwotnego stanu. Zbiornik retencyjny przy Matyi stanowił rozwiązanie tymczasowe. W wyniku planowanego podłączenia centrum handlowego do nowej infrastruktury wód opadowych zwrócimy teren jego właścicielowi, Spółce PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, w stanie pierwotnym, czyli bez zbiornika wody deszczowej – mówi Krzysztof Fijałkowski z ECE Projektmanagement, firmy zarządzającej Avenidą Poznań.

– Ropuchy zostaną przeniesione do nowego siedliska stworzonego specjalnie dla nich przez Avenidę na terenie Hipodromu Wola. Będzie to jedna z największych akcji ratujących ten zagrożony gatunek w Polsce zorganizowana przez prywatną firmę. Stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, ale dzięki ścisłej współpracy z naukowcami z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz firmy Aqua, wykonawcą nowego zbiornika, udało się nam przygotować rozwiązania, które zapewnią optymalne warunki przeniesienia i późniejszego bytowania naszych ropuch – mówi Katarzyna Korpak, dyrektor Avenidy Poznań.

– Zbiornik wybudowany na Hipodromie przez Avenidę został zaprojektowany tak, aby spełniał ścisłe wymogi środowiskowe dla rozwoju populacji ropuchy zielonej. Ich relokacją, która potrwa od przełomu marca i kwietnia do września, zajmą się eksperci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ropuchy odławiać będziemy systematycznie i bezpiecznie umieszczać w nowym miejscu – mówi Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii.

Nie wszyscy wiedzą, że obecność ropuch w mieście niesie wiele plusów. Kijanki pomagają oczyszczać wodę w zbiornikach zjadając olbrzymią ilość glonów i bakterii pokrywającej dno oraz drobne bezkręgowce, w tym larwy komarów. Ropuchy są również doskonałymi śpiewakami. Ich melodyjnego rechotania możemy słuchać w okresie godowym, który często zaczyna się już pod koniec marca. W tym roku będzie jeszcze okazja, aby posłuchać ich śpiewów przy Avenidzie, ale od przyszłego roku ropuchy będą koncertować na Hipodromie Wola.