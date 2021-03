ROS Retail Outlet Shopping na podium wśród zarządców europejskich outletów

Jak co roku, w lutym 2021 firma doradcza Ecostra przygotowała i opublikowała raport Outlet Centre Performance Report Europe (OCPRE). Jest to jedyne o tak szerokim zasięgu badanie kondycji marek, w oparciu o wyniki sprzedażowe należących do nich sklepów ulokowanych w centrach outletowych. Badanie to stanowi punkt odniesienia dla całej europejskiej branży outletowej.

W tegorocznym zestawieniu za ostatni, trudny i pełen niewiadomych rok 2020 ROS Retail Outlet Shopping zarządzający w Polsce centrami Designer Outlet Gdańsk, Sosnowiec i Warszawa zajął trzecie miejsce w Europie w kategorii Zarządzanie centrami handlowymi w okresie pandemii COVID-19.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bardzo się cieszymy, że znaleźliśmy się na podium wśród zarządców, którzy najlepiej poradzili sobie

z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Jesteśmy dumni z faktu, że nasi partnerzy biznesowi obdarzyli nas tak dużym zaufaniem. Niezmiennie będziemy ciężko pracować, aby zarządzane przez nas centra outletowe w Europie były atrakcyjnymi destynacjami zakupowymi - powiedział Thomas Reichenauer, Founder & Managing Director ROS Retail Outlet Shopping.

Przeczytaj również: ROS Retail Outlet Shopping a rozwój polskiego rynku outletów

OCPRE to jedyne ogólnoeuropejskie niezależne badanie wyników ekonomicznych marek posiadających salony w centrach outletowych. W ankiecie uwzględniane są wszystkie centra wyprzedażowe w Europie, które działają dłużej niż 2 lata. Ranking prowadzony jest nieprzerwanie od 2008 roku. Do wyrażenia swojej opinii zostali zaproszeni managerowie sprzedaży i managerowie do spraw rozwoju rynku, których marki posiadają co najmniej trzy salony w centrach handlowych w różnych krajach. Ankiety przeprowadzane są w tak wytypowanej grupie, ponieważ tylko management operujący na wielu rynkach jednocześnie może ocenić wydajność salonów ulokowanych w centrach działających w różnych krajach europejskich.

W tegorocznym badaniu wzięło udział 76 międzynarodowych producentów i marek – głównie z sektora fashion, którzy łącznie posiadają 1149 salonów w formacie outletowym w europejskich centrach wyprzedażowych.