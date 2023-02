Sprzedaż w polskich outletach zarządzanych przez ROS w 2022 r. była średnio o 32 proc. wyższa w porównaniu do poprzedniego roku.

Znacznie wzrosła także odwiedzalność.

Osiągnęła niemal 25 proc. wzrost w tym samym okresie.

A wszystko to, pomimo niestabilnej sytuacji geopolitycznej.

Ciekawe, pożądane marki, mocne debiuty i modernizowane salony wielu anchorów powodują dynamiczny wzrost zainteresowania klientów ofertą centrów Designer Outlet. To wynik skutecznej strategii, dopasowanej do zmieniających się oczekiwań konsumentów na polskim rynku. Miniony 2022 rok wyjątkowo wyraźnie pokazał w jakim kierunku zmierzają preferencje przeciętnego Kowalskiego, który częściej i chętniej niż dotychczas sięga po ofertę outletową.

Dynamiczny wzrost zainteresowania klientów ofertą centrów Designer Outlet.

Znaczący w ostatnim roku wzrost odwiedzin i obrotów jest oczywiście w dużej mierze wynikiem bardzo świadomego kreowania przez nas rynku outletowego i oczekiwań jego uczestników: zarówno klientów, jak i najemców. A Ci ostatni obecnie bardzo przychylnie spoglądają na umowy z podmiotami takimi jak nasze. Jestem przekonany, że wprowadzając nowe marki na polski rynek lub w ogóle do handlu outletowego wyznaczyliśmy nowe standardy dla tego obszaru. Klienci oczekują jakości, a my ją dajemy. Tak w skrócie możemy podsumować rok 2022 – mówi Thomas Reichenauer Founder & Managing Director ROS Retail Outlet Shopping.

Wszystkie trzy polskie centra Designer Outlet w minionym roku obfitowały w nowe otwarcia i reotwarcia salonów znanych brandów. Łącznie zostało podpisanych aż 15 nowych umów najmu, przedłużono 20 kontraktów, a do większych lokali przeniosło się aż 13 marek. Średni wskaźnik wynajmowanej powierzchni, na koniec roku osiągnął poziom 97 proc.

W ostatnim roku wprowadziliśmy na polski rynek pierwsze sklepy outletowe tak znanych marek premium, jak choćby KARL LAGERFELD czy Coccinelle. Wśród nowych marek, które otworzyły salony w naszych centrach są m.in.: Boss, Clarks, KARL LAGERFELD, Marc O’Polo, Outly, Paris Optique, YES w Designer Outlet Gdańsk; Benetton, Desigual, Marc O’Polo, YES i Villeroy & Boch w Designer Outlet Sosnowiec; Benetton, Calzedonia, Coccinelle, Kulig, Los Santos, Pizzeria Love IT czy YES w Designer Outlet Warszawa – wylicza Thomas Reichenauer.

Polskie centra Designer Outlet w 2022 roku obfitowały w nowe otwarcia i ponowne otwarcia salonów znanych brandów.

Tylko w tym roku swoje sklepy w centrach Designer Outlet powiększyła m.in. Regatta i ONLY w Sosnowcu czy Kazar, Levi’s, Michael Kors, Tommy Hilfiger oraz salony Hour Passion i Zegarki.pl w Warszawie. - Wszystkie te ruchy spowodowały, że centra Designer Outlet odnotowały zwiększoną wartość sprzedaży w 2022 roku. Osiągnęliśmy spektakularny wynik średnio o 32% wyższy w porównaniu do roku ubiegłego. Te liczby to najlepszy dowód na potwierdzenie zasadności i skuteczności naszej strategii opartej na klientocentryczności - budowaniu wyjątkowego tenant mixu, pozyskiwaniu najemców premium, stałemu podnoszeniu jakości usług w obiektach, inwestowaniu w doświadczenia zakupowe – wyjaśnia Reichenauer.

Taki wzrost wartości sprzedaży jest też oczywiście wynikiem dynamicznie rosnącego z roku na rok wskaźnika footfall centrów Designer Outlet w Polsce. W 2022 r. obiekty odwiedziło niemal 25 proc. więcej klientów w porównaniu z rokiem poprzedzającym.

Zarządzanie centrum to jednak nie tylko podnoszenie wyników sprzedaży i zainteresowania nowych kupujących. To również ciągłe podnoszenie poprzeczki w obszarze obsługi klienta i dbałość o komfort w trakcie odwiedzin. W ubiegłym roku zakończona została kolejna już inwestycja – modernizacja centrum na Śląsku. Wiosną Designer Outlet Sosnowiec oddał do użytku nowy, komfortowy parking oraz zewnętrzną strefę relaksu zaprojektowaną w zielonej przestrzeni naprzeciwko głównego wejścia do budynku. Zarówno wygoda pozostawienia pojazdu, jak i możliwość odpoczynku w specjalnie zaaranżowanej strefie nad wodą, wśród drzew i krzewów już zostały docenione przez klientów. To ważny wyróżnik miejsca i dla wielu kolejny powód do odwiedzin. W Designer Outlet Warszawa, obecnie największym w Polsce outlecie z modą premium, w pełni skomercjalizowana została nowa część handlowa, w której pojawiły się kolejne ciekawe i oczekiwane przez klientów marki fashion i lifestyle. Rozszerzenie oferty spotkało się z zainteresowaniem nowych klientów i wpłynęło na wzrost liczby osób, które zaliczają centra Designer Outlet do swoich ulubionych destynacji zakupowych.

W ubiegłym roku wszystkie polskie obiekty rozpoczęły też proces przystosowywania przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To część wzmacnianych działań z zakresu ESG, który dla ROS jest bardzo istotnym elementem strategii biznesowej. - W tym procesie wsparciem służy Fundacja Integracja, która w każdym z centrów przeprowadziła szeroko zakrojone audyty. Pomogły nam spojrzeć na obiekt z punktu widzenia osoby np. na wózku inwalidzkim, czy niedowidzącej. Dzięki temu wiemy, w jakich obszarach możemy ulepszyć nieruchomość, by stała się jeszcze bardziej przyjazna i dostępna. Mamy już przygotowany plan działań w oparciu o wytyczne Fundacji, które pozwolą nam ubiegać się o certyfikację Budynek Bez Barier - wyjaśnia Reichenauer

ROS Retail Outlet Shopping zarządza w Polsce trzema popularnymi centrami Designer Outlet. Portfolio obejmuje też powstającą inwestycję w stolicy Małopolski – Designer Outlet Kraków. Operator z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradztwie w swoim portfolio posiada kilkanaście obiektów w Europie i bazę ponad 1000 partnerów biznesowych.

