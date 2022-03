ROS Retail Outlet Shopping zamknął 2021 rok ze wzrostem obrotów I odwiedzalności

Trzy centra outletowe zarządzane przez ROS Retail Outlet Shopping zanotowały zwiększoną liczbę odwiedzin średnio o 3 proc. versus rok poprzedni.

W tym prym wiedzie stołeczny obiekt, w którym po rozbudowie odwiedzalność wzrosła aż o 11 proc. w stosunku do 2020.

Nowe skrzydło w Designer Outlet Warszawa to 5,5 tys. mkw. GLA wprowadzonego na stołeczny rynek.

– Wyzwanie, jakim była covidowa niepewność spowodowało, że jeszcze bardziej zacieśniliśmy dotychczasowe relacje na linii zarządca-najemca. W każdym obiekcie dyrektorzy centrów, managerowie marketingu i do spraw handlowych byli w stałym kontakcie ze sklepami podczas przestojów. Wiedzieliśmy, jak wygląda sytuacja w każdym z nich, a trzeba podkreślić, że pandemia w różnym stopniu dotknęła najemców. Dzięki temu potrafiliśmy przygotować dedykowane pakiety pomocowe w zależności od sytuacji danego sklepu. To zaowocowało utrzymaniem poziomu najmu – mówi Katarzyna Ciemińska Centre Manager Designer Outlet Warszawa.

Żaden z najemców w centrach Designer Outlet w Polsce nie zamknął salonu z powodu trudnej sytuacji pandemicznej, a niektórzy nawet zdecydowali się powiększyć swoje lokale. Miniony rok to m.in. otwarcie największego salonu Adidas w Polsce oraz powiększenie sklepów marek Boss i Lacoste (DOW), otwarcie największego salonu Nike na północy kraju (DOG) i jedynego w województwie śląskim salonu Boss Outlet (DOS).

Dużym wyzwaniem, szczególnie w Warszawie oraz w Sosnowcu, były szeroko zakrojone prace budowlane, oraz przebudowa w Gdańsku. W każdym obiekcie, pomimo uciążliwości inwestycji dla klientów, zostały utrzymane najwyższe standardy zakupowe, co było możliwe dzięki dobrej współpracy z najemcami, którzy rozumieją i wspierają potrzebę rozwoju. Jak zaznacza Katarzyna Ciemińska – W naszej strategii leasingowej w dużym stopniu stawiamy na marki premium, a ta kategoria ma wysokie wymagania dotyczące otoczenia, w którym się znajduje. Modernizacje i rozbudowy sprzyjają pozyskiwaniu nowych najemców zainteresowanych współpracą z centrami Designer Outlet. Możemy pochwalić się wieloma ciekawymi markami, dostępnymi tylko u nas i tymi, które wkrótce pojawią się w naszych obiektach. Warto podkreślić też pewną prawidłowość, że brandy debiutujące w jednym z naszych centrów chętnie decydują się także na otwarcie kolejnego sklepu w pozostałych lokalizacjach. To dowodzi temu, że spełniamy oczekiwania najbardziej wymagających partnerów.

Miniony rok w liczbach

Okazało się, że rynek sprzedaży outletowej stał się odpowiedzią na nowe potrzeby klientów, czyli przemyślane wydatki oraz inwestycję w jakość w atrakcyjnej cenie. Dopasowana do takich wymagań oferta outletów spowodowała, że ten segment był „wygranym” ubiegłego roku.

Podsumowując ostatni rok w liczbach w polskich centrach Designer Outlet, można zauważyć wzrost odwiedzalności oraz sprzedaży. Wszystkie trzy centra outletowe zarządzane przez ROS Retail Outlet Shopping zanotowały zwiększoną liczbę odwiedzin średnio o 3 proc. versus rok poprzedni. W tym prym wiedzie stołeczny obiekt, w którym po rozbudowie odwiedzalność wzrosła aż o 11 proc. w stosunku do 2020. To spektakularny wynik pomimo problemów spowodowanych pandemią, mniejszą liczbą dni handlowych niż w 2020 i ogólnokrajowymi restrykcjami, w tym zamknięciami sklepów w gorących okresach handlowych: zimowych wyprzedaży i premier wiosennych kolekcji.

Zwiększony footfall naturalnie spowodował też zwiększony poziom sprzedaży w każdym z obiektów. Uśredniając, polskie centra Designer Outlet w tym obszarze w porównaniu do 2020 zanotowały wzrost aż o 21 proc. A bieżący rok zapowiada się być kontynuacją tego pozytywnego trendu.

Nowe marki i powiększone sklepy

2021 w centrach Designer Outlet to rok premier i powiększania lokali. Mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, w pracy działu leasingu nie nastąpiło spowolnienie. - Pandemia sprawiła, że rynek przeszedł prawdziwą weryfikację. Wniosek jest jeden - to właśnie silne marki okazały się tymi, które w mniejszym stopniu odczuły jej skutki i co więcej, szukały możliwości rozwoju sprzedaży. Ten czas należał głównie do segmentu premium i kategorii sportowej, które w ostatnim czasie wzmocniły ofertę centrów Designer Outlet – mówi Ireneusz Homa Centre Manager Designer Outlet Gdańsk.

Rozwój, pomimo trudnego ekonomicznie czasu, był możliwy dzięki kilku czynnikom. Przede wszystkim podjęta przed pandemią decyzja o dwóch rozbudowach - powierzchni handlowej w Warszawie i parkingu w Sosnowcu - spowodowała wzrost zainteresowania tymi obiektami. Nowe skrzydło w Designer Outlet Warszawa to 5, 5 tys. mkw. GLA wprowadzonego na stołeczny rynek. Dzięki temu centrum powitało kolejne ciekawe marki w większości z segmentu premium. Samych otwarć w minionym roku (w dobudowanej i dotychczasowej części) było niemal 20. Jednocześnie Designer Outlet Sosnowiec oraz Designer Outlet Gdańsk podpisały umowy z nowymi najemcami, które odpowiednio zaowocowały 4 salonami w Sosnowcu i 3 w Gdańsku. W 2022 roku planowane są kolejne otwarcia.

Dodatkowo, wiele marek dostępnych w centrach należących do portfolio ROS wykorzystało czas pandemii i lockdownów na inwestycje w modernizacje sklepów, relokacje i podwyższenie standardu salonu i obsługi. W Designer Outlet Warszawa aż 12 marek zmieniło lokal na dużo większy, w Designer Outlet Gdańsk powiększono i zmodernizowano 3 sklepy (w tym olbrzymie salony Nike i Adidas).

Omnichannel – strategia w rozwoju Designer Outlet

W wyniku pandemii handel stacjonarny wszedł w czas przyspieszonych zmian. Kształtujące się nowe trendy zakupowe wymusiły na centrach handlowych, w tym też outletowych, potrzebę stworzenia wartości dodanej zarówno dla klientów, jak i partnerów biznesowych. By zapewnić bardziej holistyczne doświadczenia zakupowe, wraz z intensywnym rozwojem cyfryzacji i handlu elektronicznego w ostatnich dwóch latach przyspieszyło tempo wprowadzania podejścia „phygital” (połączenie physical i digital). Co to oznacza?

- Wiele marek i producentów rozszerzyło w ostatnich miesiącach swoją obecność online, by dotrzeć do szerszego grona klientów. Większość marek lifestylowych, które sprzedają w sieci posiada też lokale w centrach handlowych, co odpowiada oczekiwaniom wszystkich grup docelowych. Jest to kategoria, w której kupujący czerpią przyjemność z osobistej interakcji z produktem – mówi Dariusz Obołończyk Centre Manager Designer Outlet Sosnowiec.

Dlatego połączone działania online i offline zyskały na znaczeniu dzięki np. usługom takim jak wirtualne zakupy, kliknij i odbierz, a także poprzez działania w mediach społecznościowych. – W Designer Outlet wdrażamy działania nakierowane na lojalność klientów poprzez marketing cyfrowy czy stawiając na rozwój customer experience w naszych centrach. To kluczowe czynniki, które będą kształtować przyszłość handlu detalicznego. Pomimo wyzwań optymistycznie patrzymy na ten kierunek rozwoju rynku. Widzimy, że takie hybrydowe rozwiązania wysoko pozycjonują nasze obiekty handlowe w Polsce, gdzie centra Designer Outlet są atrakcyjnymi miejscami zakupów z wyjątkowym wyborem marek premium, ciekawą architekturą i cenami zawsze niższymi o 30 do nawet 70 proc.. To właśnie w rynku outletowym podejście „phygital” toruje nam drogę w przyszłość – wyjaśnia Dariusz Obołończyk.