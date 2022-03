Rosja znalazła sposób na exodus zachodnich marek?

Zachodnie marki masowo zawieszają swoją działalność lub całkowicie wychodzą z rosyjskiego rynku.

Jak pisze Fashionunited, Bułat Szakirow, szef Rosyjskiego Związku Centrów Handlowych miał wyjechać do Turcji na negocjacje, które mają przyciągnąć do Rosji nawet 200 nowych marek. W tym samym czasie, specjaliści związkowi mogą również udać się do Chin.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inwazja Rosji na Ukrainę już odbija się na rosyjskiej gospodarce, a w przypadku centrów handlowych może spowodować ogromne pustostany rzędu nawet 30-40 proc. Wiele zachodnim firm, w tym marki takie jak H&M, Mango, Inditex czy IKEA ogłosiły zawieszenie działalności.

Odchodząc z rosyjskiego rynku, zagraniczni detaliści dużo tracą. Według przytaczanych szacunków Forbesa, w 2021 r. obroty rosyjskiego rynku mody wzrosły do ​​2,69 bln rubli. 67 proc. tego obrotu stanowiła sprzedaż odzieży.

Artykuł opublikowany przez Fashionunited został pierwotnie napisany w języku rosyjskim, przetłumaczony i zredagowany na angielski przez Kelly Press. Tłumaczenie i redakcja na język polski: PropertyNews.