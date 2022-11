Już dzisiaj startuje wielkie święto zakupowe. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Empik, aż 94 proc. badanych czeka na okazje w ramach Black Week, a połowa na pewno z nich skorzysta.

Konsumenci Empiku najczęściej wskazują zakup książek (80 proc.), planszówek (35 proc.), zabawek (33 proc.), a także kosmetyków, muzyki oraz elektroniki.

Niemal co drugi ankietowany przeznaczy na ten cel do 300 zł.

Na tysiące cenowych okazji mogą liczyć przez cały tydzień klienci Empiku.

Szczególną uwagę przyciągają promocje na książki, produkty Apple, kubki Kambukka, Instaxy czy perfumy.

Jak pokazują wyniki badania Empiku, jedynie 6 proc. ankietowanych osób nie zamierza zrobić zakupów podczas Black Week. Jako powód wskazują najczęściej ograniczenie wydatków.

Ponad 45 proc. konsumentów, zamierzających wziąć udział w Black Week w Empiku planuje zmieścić się w budżecie do 300 zł. Z kolei co piąty badany przeznaczy na ten cel od 300 do 500 zł. Tyle samo osób przewiduje, że wyda ponad pół tysiąca złotych.

Na okazje będą czatować przede wszystkim online (80 proc. wskazań). Co drugi ankietowany zamierza skorzystać także z aplikacji mobilnej. Jednocześnie niemal połowa wybierze się na łowy do sklepów stacjonarnych.



Black Week to przede wszystkim okazja do zakupu prezentów świątecznych z wyprzedzeniem – wskazuje na to aż 60 proc. respondentów. Niemal co drugi badany poluje na konkretny, upatrzony produkt i liczy na okazyjną cenę.

Klienci Empiku planują kupić przede wszystkim książki (80 proc.). Co trzeci respondent jest zainteresowany zakupem planszówek i zabawek. Niemal tyle samo ankietowanych liczy na ciekawe okazje na kosmetyki. Z badania wynika, że sporym wzięciem cieszyć się będą także odzież, obuwie i dodatki (22 proc.). Kobiety planują częściej zakup kosmetyków (35 proc.) i zabawek (36 proc.), za to mężczyźni – płyt muzycznych (42 proc.), elektroniki w tym smartfonów, laptopów czy czytników (31 proc.) oraz gier i konsol (28 proc.).

Black Week w Empiku trwa do 26 listopada w salonach stacjonarnych, a na Empik.com oraz w aplikacji mobilnej do niedzieli 27 listopada.

