Minione lato przyniosło dalszy wzrost footfallu w Galerii Północnej i to zarówno w stosunku do 2022 r., jak również 2019 r. Tylko w okresie od czerwca do sierpnia, rok do roku, obiekt odwiedziło średnio o ponad 5,5 proc. więcej klientów.

W zestawieniu z 2019 r. zanotowano tu natomiast frekwencję wyższą średnio aż o 7,4 proc.

Sezon wakacyjny przyniósł Północnej też rekordowy wynik ogrodów na dachu.

Unikalną, proekologiczną przestrzeń odwiedziło ponad 197 tys. osób, czyli prawie o 12 proc. więcej niż przed rokiem. Patrząc na spływające dane footfall, możemy śmiało powiedzieć, że mamy za sobą bardzo udany okres. Tym bardziej, że odwiedzalność jest wyższa nie tylko względem 2022 roku, ale także znacznie przewyższa wyniki obserwowane przed pandemią, w 2019 roku, co wyróżnia nas na rynku – mówi Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej. Czytaj więcej Galeria Północna kusi turystów. Rekordowa frekwencja w ogrodach na dachu – Trend wzrostowy jest więc dziś bardzo mocny w Północnej. Co więcej, lokuje się na wysokim i utrzymującym się poziomie. Traktujemy to jako dobrą prognozę na kolejne miesiące. Zwłaszcza, że cząstkowe wyniki za wrzesień pokazują, że klientów nadal przybywa i to w każdym ujęciu - dodaje. Jak podkreślają przedstawiciele obiektu, wpływ na rosnącą frekwencję ma obecnie kilka czynników. Jednym z nich jest rozszerzający się rynek Północnej. Białołęka, dzielnica, w której ulokowana jest galeria, to najdynamiczniej rozwijająca się część Warszawy. Powstaje tu najwięcej nowych inwestycji deweloperskich. Rośnie też infrastruktura. To ściąga nowych mieszkańców – potencjalnych klientów Północnej, których jest tu już ponad 153 tys. Dla porównania w 2020 było ich 132 tys. Jednocześnie też obiekt rozszerza rynek, przyciągając klientów z Pragi Północ i Południe oraz Targówka, a także z takich miejscowości jak: Nowy Dwór Mazowiecki, Jabłonna, Legionowo czy Płońsk. Nie bez znaczenia jest także prorodzinna i profootfalowa oferta, oparta na popularnych markach. W Północnej kupujący mogą znaleźć niemal 200 najemców, a także propozycję rozrywkową, na którą składają się m.in. kino Cinema City i ogrody na dachu z placami zabaw i częścią gastronomiczną. To sprawia, że niemal płowa lojalnych klientów obiektu to rodziny, podaje GfK. Kluczowa jest także aktywność marketingowa. Tylko w wakacje zorganizowano tu aż 7 wydarzeń, w tym wystawy m.in. Star Adventure® i machin Leonarda da Vinci oraz wyprzedaże garażowe i targi zajęć dodatkowych. W ogrodach przygotowano natomiast niemal 100 aktywności, w tym jogę na dachu, koncerty i czytanie na żywo dla dzieci. Na wyniki Północnej składa się wiele czynników. Z jednej strony jest to atrakcyjne otoczenie, które się rozwija. Niewiele jest obecnie galerii na rynku, które ulokowane byłby w miejscu, które stale zyskuje mieszkańców. Północna pod tym względem się wyróżnia na warszawskim i krajowym rynku. Co więcej, efektywnie wykorzystuje szansę, jaką daje ekspansja Białołęki – mówi Roman Bugajczyk. Czytaj więcej Klient Galerii Północnej atrakcyjny dla marek – Z drugiej strony, kupujących przyciąga kompaktowa, nowoczesna i stale poszerzająca się oferta, którą wypełniają doskonale znane i lubiane marki modowe, lifestylowe, home, RTV, ELDP czy beauty. To sprawia, że nasz wskaźnik lojalności, wśród klientów z lokalnego rynku wynosi obecnie już 75 proc.. Samą ofertę pozytywnie ocenia natomiast aż 95 proc. kupujących regularnie w Północnej. To procentuje w wynikach – dodaje. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

