Rośnie footfall w centrach Newbridge

- Maj oraz czerwiec pokazują nam, że nagły wzrost liczby klientów, który zanotowaliśmy po zniesieniu ograniczeń, nie był tylko chwilowym szczytem wynikającym z powrotu do konsumpcji czy "revange spending'u", ale trendem, który został z nami na dłużej. W efekcie, w minionym miesiącu, zaczęliśmy się coraz bardziej zbliżać do wyników sprzed roku - mówi Marta Drzewiecka, Marketing & Customer Experience Manager w Newbridge.

Pod koniec czerwca footfall centrów należących do Newbridge sięgał nawet 95 proc., w stosunku do minionego roku. W poszczególne dni zaczęto także notować większy ruch niż w 2019 r. Co ciekawe, przez cały miesiąc footfall centrów Newbridge był o około 10 proc. wyższy od trendu prezentowanego przez Polską Radę Centrów Handlowych dla grupy małych średnich centrów w Polsce (do 40 tys. mkw.).

Najwięcej klientów wróciło do centrum handlowego Nowe Czyżyny w Krakowie, które jest jednocześnie największym obiektem w portfolio Newbridge. Tutaj średni fooftall w czerwcu, rok do roku, kształtował się na poziomie blisko 90 proc. Dla porównania w maju, rok do roku, wynosił on średnio 80 proc. i był dwukrotnie wyższy niż prognozy analityków z końca kwietnia.

Czerwiec przyniósł także kilka innych pozytywnych sygnałów. W trzecim tygodniu footfall, rok do roku, sięgnął poziomu aż 95 proc. Ostatni tydzień minionego miesiąca z kolei osiągnął on pułap 91 proc., stabilizując się powyżej 90 proc. W tym samym czasie, jak wynika z danych publikowanych przez PRCH, rynek zmagał się z przekroczeniem progu 80 proc.

- Wyniki, jakie dziś osiągamy w Nowych Czyżynach wciąż pozostają poza zasięgiem nie tylko centrów o podobnym formacie, ale także dużych, doskonale rozpoznawalnych na rynku obiektów, których oferta oparta jest głównie na modzie i rozrywce. To zwraca uwagę na ten segment rynku retail - mówi Drzewiecka.

Ale ruch rośnie nie tylko w Nowych Czyżynach, lecz także w Nowych Bielawach w Toruniu. W stosunku do roku ubiegłego w czerwcu br. roku toruńskie centrum odwiedziło ponad 88 proc. klientów. To wzrost w stosunku do maja o ponad 8-punktów procentowym. Również Nowa Górna w Łodzi odzyskuje klientów. W maju wróciło tu na zakupy blisko 80% klientów, w czerwcu już ponad 84 proc.

Skąd to ożywienie? Jak przekonuje przedstawicielka Newbridge, za stabilnym wzrostem footfall'u i dobrymi wynikami centrów Newbridge stoi dziś kilka czynników, które wyróżniają te obiekty. - Procentuje sąsiedzki charakter naszych centrów, a także sam format convenience. Dane z rynku pokazują, że rośnie popularność mniejszych obiektów, w których klienci czują się bezpieczniej - mówi.